Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Ищут военные, ищет полиция…

11:22 1395

На Кипре четвертый день ищут 53-летнего российского бизнесмена Владислава Баумгертнера, некогда возглавлявшего одну из крупнейших в мире компаний по производству удобрений «Уралкалий».

Кипрская полиция начала использовать беспилотники при поисках Баумгертнера. Об этом пишет местное издание Philenews. Также полиция обратилась за помощью в поисках к военнослужащим британской военной базы. Поисками руководят глава полиции Лимассола и глава отдела уголовных расследований.

Поиски бизнесмена, сигнал телефона которого в последний раз был зафиксирован в труднодоступном и гористом прибрежном районе Писсури, начались 10 января. На следующий день их пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий, но утром 12 января они были возобновлены.

Как сообщает Philenews, теперь поиски концентрируются вокруг мыса Аспро в Писсури.

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 359
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 721
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 981
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 763
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1408
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1319
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5613
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2695
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2769
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9248
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6308

