Ищут военные, ищет полиция…

На Кипре четвертый день ищут 53-летнего российского бизнесмена Владислава Баумгертнера, некогда возглавлявшего одну из крупнейших в мире компаний по производству удобрений «Уралкалий».

Кипрская полиция начала использовать беспилотники при поисках Баумгертнера. Об этом пишет местное издание Philenews. Также полиция обратилась за помощью в поисках к военнослужащим британской военной базы. Поисками руководят глава полиции Лимассола и глава отдела уголовных расследований.

Поиски бизнесмена, сигнал телефона которого в последний раз был зафиксирован в труднодоступном и гористом прибрежном районе Писсури, начались 10 января. На следующий день их пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий, но утром 12 января они были возобновлены.

Как сообщает Philenews, теперь поиски концентрируются вокруг мыса Аспро в Писсури.