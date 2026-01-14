Сотни заключенных, включая американцев, освобождены в Венесуэле

По словам собеседника издания, накануне вечером в Венесуэле были освобождены трое граждан США. Факт их освобождения подтвердил Госдепартамент, однако подробностей ведомство не раскрыло.

«Мы приветствуем освобождение задержанных американцев в Венесуэле. Это важный шаг временных властей в правильном направлении», – говорится в заявлении, на которое ссылается издание.

3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. В ответ на военную операцию в стране было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил удары по венесуэльской территории и операцию по захвату и вывозу президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, им инкриминируют участие в наркоторговле. Они вину не признали. На данный момент обязанности главы государства временно исполняет Делси Родригес, ранее занимавшая пост исполнительного вице-президента республики при Мадуро.

Тем временем агентство Reuters сообщает, что в рамках ранее объявленного процесса освобождения заключенных из тюрем Венесуэлы на свободу вышли более 400 человек.

«Было принято решение об освобождении некоторых заключенных, не политических заключенных, а некоторых политиков, которые нарушили закон и Конституцию, людей, призывавших к вторжению (США в Венесуэлу)», – заявил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес во время парламентской сессии, добавив, что это было сделано с целью содействия «мирному сосуществованию».

Накануне власти Венесуэлы сообщали об освобождении 116 человек, напоминает агентство.

Между тем ряд местных неправительственных правозащитных организаций (НПО) утверждает, что с 8 января на свободу вышли лишь 60–70 заключенных. Правозащитники осудили медленный темп освобождений и недостаток прозрачной информации со стороны властей. Венесуэльское правительство при этом всегда отрицало, что удерживает людей по политическим мотивам, утверждая, что большинство из примерно 2000 задержанных после протестов против спорных выборов 2024 года уже освобождено.