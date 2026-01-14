USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Сотни заключенных, включая американцев, освобождены в Венесуэле

Новость дополнена
11:25 694

Временное правительство Венесуэлы впервые после удара США отпустило на свободу несколько американских граждан, сообщили источники газеты The New York Times.

По словам собеседника издания, накануне вечером в Венесуэле были освобождены трое граждан США. Факт их освобождения подтвердил Госдепартамент, однако подробностей ведомство не раскрыло.

«Мы приветствуем освобождение задержанных американцев в Венесуэле. Это важный шаг временных властей в правильном направлении», – говорится в заявлении, на которое ссылается издание.

3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. В ответ на военную операцию в стране было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил удары по венесуэльской территории и операцию по захвату и вывозу президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, им инкриминируют участие в наркоторговле. Они вину не признали. На данный момент обязанности главы государства временно исполняет Делси Родригес, ранее занимавшая пост исполнительного вице-президента республики при Мадуро.

Тем временем агентство Reuters сообщает, что в рамках ранее объявленного процесса освобождения заключенных из тюрем Венесуэлы на свободу вышли более 400 человек.

«Было принято решение об освобождении некоторых заключенных, не политических заключенных, а некоторых политиков, которые нарушили закон и Конституцию, людей, призывавших к вторжению (США в Венесуэлу)», – заявил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес во время парламентской сессии, добавив, что это было сделано с целью содействия «мирному сосуществованию».

Накануне власти Венесуэлы сообщали об освобождении 116 человек, напоминает агентство.

Между тем ряд местных неправительственных правозащитных организаций (НПО) утверждает, что с 8 января на свободу вышли лишь 60–70 заключенных. Правозащитники осудили медленный темп освобождений и недостаток прозрачной информации со стороны властей. Венесуэльское правительство при этом всегда отрицало, что удерживает людей по политическим мотивам, утверждая, что большинство из примерно 2000 задержанных после протестов против спорных выборов 2024 года уже освобождено.

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 364
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 722
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 984
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 764
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1411
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1319
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5613
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2695
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2769
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9250
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6308

ЭТО ВАЖНО

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 364
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 722
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 984
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 764
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1411
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1319
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5613
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2695
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2769
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9250
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6308
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться