Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Атака дронов на завод в Ростове: вспыхнул пожар

11:36 649

Губернатор Ростовской области (Россия) Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на регион. На территории одного из промышленных объектов вспыхнул пожар. Также об этом сообщают мониторинговый канал Exilenova+ и Минобороны РФ в Telegram.

«В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 14 января один человек погиб и еще четверо, включая четырехлетнего ребенка, пострадали», - сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, как сообщил Слюсарь, в одной из загоревшихся после атаки дрона квартир в жилой многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

Воздушная атака была отражена в 10 городах и районах области — самом Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах, уточнил Слюсарь.

В западной промзоне Ростова из-за атаки загорелись здания промышленного и складского предприятий. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, в других разбиты стекла. В садовом товариществе «Факел» и на хуторе Ленинаван в Мясниковском районе сгорели два частных дома, добавил губернатор Ростовской области.

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 367
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 725
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 986
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 768
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1413
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1320
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5613
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2695
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2769
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9250
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6308

