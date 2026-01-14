Атака дронов на завод в Ростове: вспыхнул пожар

Губернатор Ростовской области (Россия) Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на регион. На территории одного из промышленных объектов вспыхнул пожар. Также об этом сообщают мониторинговый канал Exilenova+ и Минобороны РФ в Telegram.

«В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 14 января один человек погиб и еще четверо, включая четырехлетнего ребенка, пострадали», - сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, как сообщил Слюсарь, в одной из загоревшихся после атаки дрона квартир в жилой многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

Воздушная атака была отражена в 10 городах и районах области — самом Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах, уточнил Слюсарь.

В западной промзоне Ростова из-за атаки загорелись здания промышленного и складского предприятий. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, в других разбиты стекла. В садовом товариществе «Факел» и на хуторе Ленинаван в Мясниковском районе сгорели два частных дома, добавил губернатор Ростовской области.