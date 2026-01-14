USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Протесты в Миннесоте: Вашингтон направит тысячу силовиков

11:39 578

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) направит в Миннеаполис еще около тысячи сотрудников на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), сообщает издание The New York Times.

«Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа отправит еще около тысячи сотрудников иммиграционной службы в Миннесоту», - пишет газета.

Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин, на которую ссылается издание, заявила, что эти сотрудники погранично-таможенной службы присоединятся к уже размещенным в Миннеаполисе двум тысячам служащим министерства.

Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать в автомобиле на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.

Отмечается, что продолжаются аресты участников протеста, которые начались после убийства женщины в Миннеаполисе агентом иммиграционной службы США и переросли в столкновения с полицией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE «убираться к черту» из города, а также назвал версию федералов о самообороне «чушью». В свою очередь, губернатор штата Тим Уолтц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.

В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 371
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 728
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 989
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 770
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1415
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1320
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5613
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2696
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2769
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9252
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6308

