Протесты в Миннесоте: Вашингтон направит тысячу силовиков

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) направит в Миннеаполис еще около тысячи сотрудников на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), сообщает издание The New York Times.

«Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа отправит еще около тысячи сотрудников иммиграционной службы в Миннесоту», - пишет газета.

Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин, на которую ссылается издание, заявила, что эти сотрудники погранично-таможенной службы присоединятся к уже размещенным в Миннеаполисе двум тысячам служащим министерства.

Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать в автомобиле на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.

Отмечается, что продолжаются аресты участников протеста, которые начались после убийства женщины в Миннеаполисе агентом иммиграционной службы США и переросли в столкновения с полицией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE «убираться к черту» из города, а также назвал версию федералов о самообороне «чушью». В свою очередь, губернатор штата Тим Уолтц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.

В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.