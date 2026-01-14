USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

У европейских компаний отобрали российские заводы

решение Путина
11:46 1417

Российские активы датской компании Rockwool и польско-американской CanPack перешли под управление российских компаний, следует из указов президента РФ Владимира Путина, опубликованных на портале нормативных актов.

100% долей ООО «Роквул», дочерней компании Rockwool, а также 68% в ООО «Роквул – Волга» – другой российской «дочке» датского производителя теплоизоляционных материалов – переданы АО «Развитие строительных активов» (РСА). Компания была зарегистрирована в Москве осенью 2025 года, данные приводятся в Едином государственном реестре юридических лиц, сообщает «Интерфакс». Информация о ее учредителях и руководстве в системе отсутствует.

В то же время компания «СтальЭлемент» получила 100% долей ООО «Кэн-Пак» и ООО «Кэн-Пак Завод упаковки» – российских заводов Canpack, занимающихся производством металлической тары. Указ о передаче долей вступает в силу с даты официального опубликования.

Rockwool специализируется на производстве тепло- и звукоизоляционных материалов из минеральной ваты и, по данным Bloomberg, является крупнейшим в мире производителем такого вида теплоизоляции. В России компания работает с 1995 года, первый завод Rockwool был открыт в 1999 году в Московской области. Производственные площадки компании также расположены в Выборге Ленинградской области, Троицке Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге (Татарстан).

Ранее Rockwool подвергалась критике за то, что не покинула российский рынок после начала войны в Украине в 2022 году, в отличие от ряда европейских брендов. В компании отмечали, что уход из РФ фактически передаст бизнес под контроль российского государства.

CanPack производит в России алюминиевые банки для напитков, занимая, по данным сайта компании, около 30% внутреннего рынка. Два ее завода в Волоколамске Московской области и Новочеркасске Ростовской области начали работу в 2010 году.

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 374
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 730
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 991
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 770
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1418
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1321
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5613
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2696
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2770
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9253
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6309

ЭТО ВАЖНО

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 374
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 730
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 991
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 770
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1418
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1321
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5613
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2696
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2770
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9253
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6309
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться