У европейских компаний отобрали российские заводы

100% долей ООО «Роквул», дочерней компании Rockwool, а также 68% в ООО «Роквул – Волга» – другой российской «дочке» датского производителя теплоизоляционных материалов – переданы АО «Развитие строительных активов» (РСА). Компания была зарегистрирована в Москве осенью 2025 года, данные приводятся в Едином государственном реестре юридических лиц, сообщает «Интерфакс». Информация о ее учредителях и руководстве в системе отсутствует.

Российские активы датской компании Rockwool и польско-американской CanPack перешли под управление российских компаний, следует из указов президента РФ Владимира Путина, опубликованных на портале нормативных актов.

В то же время компания «СтальЭлемент» получила 100% долей ООО «Кэн-Пак» и ООО «Кэн-Пак Завод упаковки» – российских заводов Canpack, занимающихся производством металлической тары. Указ о передаче долей вступает в силу с даты официального опубликования.

Rockwool специализируется на производстве тепло- и звукоизоляционных материалов из минеральной ваты и, по данным Bloomberg, является крупнейшим в мире производителем такого вида теплоизоляции. В России компания работает с 1995 года, первый завод Rockwool был открыт в 1999 году в Московской области. Производственные площадки компании также расположены в Выборге Ленинградской области, Троицке Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге (Татарстан).

Ранее Rockwool подвергалась критике за то, что не покинула российский рынок после начала войны в Украине в 2022 году, в отличие от ряда европейских брендов. В компании отмечали, что уход из РФ фактически передаст бизнес под контроль российского государства.

CanPack производит в России алюминиевые банки для напитков, занимая, по данным сайта компании, около 30% внутреннего рынка. Два ее завода в Волоколамске Московской области и Новочеркасске Ростовской области начали работу в 2010 году.