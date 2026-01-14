Удары по Днепропетровской области Украины: сотни домов без тепла и света

Предприятия и жилые дома повреждены в Днепропетровской области Украины в результате российских ударов в ночь на 14 января. Об этом сообщил глава областной гражданской администрации Александр Ганжа в Telegram.

«Вечером… направили ракеты на Днепровский район. Ночью атаковали беспилотниками Кривой Рог. Возник пожар, изуродованная инфраструктура. БПЛА …направили и на Павлоград, Терновку и Вербковскую общину. А еще - на Шахтерское Синельниковского района», - сообщил Ганжа.

Он уточнил, что Никопольский район обстреляли из артиллерии. «Били по Никополю, Марганецкой и Покровской общинам – там изуродованы 3 частных дома. Прошло без пострадавших», - сказал глава ОГА. По словам Ганжи, ПВО сбили над Днепропетровской областью 17 российских беспилотников.

Украинские СМИ сообщают, что российские военные в ночь на 14 января массированно атаковали беспилотниками город Кривой Рог. «В результате ударов по объектам инфраструктуры без теплоснабжения остались более 700 многоквартирных жилых домов, а свыше 45 тыс. абонентов — без света», сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал горожан сделать запасы воды, поскольку давление в системе будет падать из-за перехода водоканала на генераторы.

Согласно данным на 2025 год, в Кривом Роге проживало около 560 тыс. человек. Таким образом, без света остались около 8% населения города.