Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Мировые военные расходы бьют рекорды

11:55 466

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли максимума с 2010 года – 2,5% мирового ВВП, или $2,7 трлн, продолжая расти, полагает американский Институт международных финансов (IIF).

В настоящее время в мире насчитывается более 60 активных конфликтов – вдвое больше, чем в начале 2010-х годов. Существенный рост военных расходов обеспечивают страны, непосредственно вовлеченные в боевые действия.

Эксперты отмечают, что средний уровень оборонных затрат в странах Евросоюза составляет около 1,9% ВВП. Для достижения новой цели НАТО – 5% ВВП к 2035 году – ЕС потребуется дополнительно около $630 млрд ежегодно.

В отчете IIF говорится, что на фоне дефицита бюджетов и роста государственного долга европейские власти рассчитывают на привлечение частного капитала. Однако, как отмечают эксперты института, инвесторы продолжают опасаться репутационных рисков и рассматривают оборонную отрасль как «потенциально токсичную».

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 384
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 734
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 996
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 772
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1422
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1322
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5615
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2698
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2771
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9254
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6312

