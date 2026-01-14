Мировые военные расходы бьют рекорды

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли максимума с 2010 года – 2,5% мирового ВВП, или $2,7 трлн, продолжая расти, полагает американский Институт международных финансов (IIF).

В настоящее время в мире насчитывается более 60 активных конфликтов – вдвое больше, чем в начале 2010-х годов. Существенный рост военных расходов обеспечивают страны, непосредственно вовлеченные в боевые действия.

Эксперты отмечают, что средний уровень оборонных затрат в странах Евросоюза составляет около 1,9% ВВП. Для достижения новой цели НАТО – 5% ВВП к 2035 году – ЕС потребуется дополнительно около $630 млрд ежегодно.

В отчете IIF говорится, что на фоне дефицита бюджетов и роста государственного долга европейские власти рассчитывают на привлечение частного капитала. Однако, как отмечают эксперты института, инвесторы продолжают опасаться репутационных рисков и рассматривают оборонную отрасль как «потенциально токсичную».