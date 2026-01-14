Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции

Антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении коррупционных нарушений со стороны руководителя одной из фракций Верховной Рады, сообщают украинские СМИ.

В совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры отмечается, что руководитель одной из депутатских фракций предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов, не входящих в возглавляемую им фракцию, за голосование «за» или «против» определенных законопроектов. Действия предварительно квалифицированы по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

По информации источников «Украинской правды» в политических кругах, о подозрении была уведомлена глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она заявила, что не признает выдвинутые обвинения, а также подтвердила проведение обысков в офисе своей партии в Киеве.

В то же время издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники сообщает, что подозрение могло быть связано с делом депутата от партии «Слуга народа» Юрия Киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

Другие источники издания допускают, что речь может идти о лидере фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии.

