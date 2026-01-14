USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Итоги года и новые цели Федерации каноэ и гребли Азербайджана

Состоялось отчетное заседание Состава правления Федерации каноэ и гребли Азербайджана (АКАF) по итогам 2025 года.

Как сообщили в федерации, сначала генсек АКАF Фархад Алиев представил финансовый отчет, а также отчет о проектах, реализованных федерацией в прошлом году, и достигнутых результатах. Затем на обсуждение были вынесены другие вопросы, включенные в повестку дня заседания, по итогам чего были приняты следующие решения:

- создана Судейская коллегия федерации, председателем которой избран Ильгар Тагиев;

- утверждено назначение Александра Жуковского на должность главного тренера сборной по каноэ;

- принято решение о продолжении работы главного тренера сборной по академической гребле Владимира Морозова на следующий олимпийский сезон;

- избраны новые члены федерации.

Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 392
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 738
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 1000
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
Обыски у Тимошенко: НАБУ взялось за руководство фракции
11:56 774
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 1428
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1325
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5615
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль
Америка берет «Маршрут Трампа» под контроль новость дополнена
10:12 2698
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
Разведчик-беспилотник США у границы Ирана
08:42 2771
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
В Тебризе убили знаменитого азербайджанского футболиста
05:15 9255
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур
02:19 6313
