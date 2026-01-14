Итоги года и новые цели Федерации каноэ и гребли Азербайджана

Как сообщили в федерации, сначала генсек АКАF Фархад Алиев представил финансовый отчет, а также отчет о проектах, реализованных федерацией в прошлом году, и достигнутых результатах. Затем на обсуждение были вынесены другие вопросы, включенные в повестку дня заседания, по итогам чего были приняты следующие решения:

- создана Судейская коллегия федерации, председателем которой избран Ильгар Тагиев;

- утверждено назначение Александра Жуковского на должность главного тренера сборной по каноэ;

- принято решение о продолжении работы главного тренера сборной по академической гребле Владимира Морозова на следующий олимпийский сезон;

- избраны новые члены федерации.