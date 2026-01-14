«Родной язык – азербайджанская школа»: началась регистрация на второе полугодие

Началась регистрация на проект «Родной язык – азербайджанская школа» на вторую половину 2025-2026 учебного года, реализуемый Ассоциацией молодых учителей Азербайджана для азербайджанских детей, проживающих за рубежом.

Крайний срок регистрации – 28 января 2026 года. Ссылка для регистрации: https://anadili.agma.az/

Следует отметить, что занятия во втором семестре запланированы на 1 февраля 2026 года.

Напомним, данный проект является социально-образовательной инициативой, направленной на оказание помощи соотечественникам, проживающим за пределами нашей страны, в дистанционном изучении азербайджанского языка, сохранении родного языка и укреплении их приверженности национальным и культурным ценностям.

«Родной язык – азербайджанская школа» работает по модели онлайн-обучения, охватывающей разные возрастные группы и уровни владения языком. Желающие принять участие в проекте набираются в группы, сформированные в соответствии с возрастом, уровнем владения азербайджанским языком и часовыми поясами стран проживания. Для этого участники предварительно проходят короткий тест на определение уровня владения языком. Учебный процесс организуется опытными и квалифицированными преподавателями 2-3 раза в неделю совершенно бесплатно по заранее установленному расписанию через платформу Microsoft Teams на основе интерактивных методов обучения.

Учебная программа включает в себя не только развитие языковых навыков, но и привитие систематических знаний об истории, литературе, географии и культурном наследии Азербайджана.

Отметим, что участникам, успешно завершившим программу, будет выдан сертификат, соответствующий их уровню владения азербайджанским языком.

По любым дополнительным вопросам можете связаться с нами следующими способами:

Электронная почта: [email protected],

Контактный телефон: +994 51 226 71 21 (WhatsApp, Telegram).