TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки

Участие России и Турции в проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) не обсуждалось. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в прямом эфире из Вашингтона после подписания документа о реализации проекта.

Отвечая на вопрос о возможном участии Турции, министр отметил, что этот вопрос не обсуждался, поскольку TRIPP является совместным армяно-американским бизнес-проектом.

Вместе с тем, по его словам, в более широком контексте разблокирования очевидно, что крупный логистический коридор не может быть обеспечен без участия турецкой стороны. Мирзоян подчеркнул, что обсуждения с Турцией ведутся достаточно активно и в ближайшем будущем могут дать результаты. Он также отметил, что без дороги Гюмри – Карс грузопотоки не смогут идти через Турцию в Европу. По его словам, логично, чтобы Турция стала частью коммуникаций, однако не в рамках TRIPP, а возможно, в его продолжение.

Говоря об участии России, армянский министр заявил, что этот вопрос также не обсуждался, поскольку рамки TRIPP четко определены. Вместе с тем в более широком процессе разблокирования участие как непосредственных, так и дальних соседей возможно. «Мы не намерены оставлять за рамками Российскую Федерацию», — отметил Мирзоян.

Отвечая на вопрос о ранее озвученной премьер-министром Армении идее, согласно которой в случае неготовности российской стороны в лице ЮКЖД восстановить недостающие участки железной дороги Армения сделает это самостоятельно, Мирзоян заявил, что какого-либо отклика по этому вопросу изначально не ожидалось. По его словам, российской стороне было представлено политическое и экономическое видение развития инфраструктуры, и необходимо, чтобы участки Ерасх и Гюмри, а также отсутствующие отрезки были восстановлены в кратчайшие сроки. В случае отсутствия реакции возможны другие сценарии, пояснил министр.

«Окончательные таможенные решения, меры по обеспечению безопасности, миграционный контроль, правоохранительные действия при необходимости, а также выдача разрешений, проверки и досмотры находятся в исключительной компетенции уполномоченных органов Армении», — заявил Мирзоян.

Министр отметил, что представители «фронт-офиса» — частные операторы, работающие по контракту с компанией TRIPP, — будут выполнять исключительно вспомогательные функции и не наделяются правом принятия решений.

«Армянские должностные лица сохраняют физическое присутствие во всех пограничных и таможенных учреждениях», — добавил он.

Кроме того, Мирзоян сообщил, что вопросы, связанные с Ираном, на встрече с госсекретарем США не обсуждались. Он подчеркнул, что тема возможных санкций США в отношении стран, сотрудничающих с Ираном, также не поднималась — «ни одного слова».