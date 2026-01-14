USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Ставка на национальный интернет: Иран отключается от мира

The Guardian
12:20 514

Иран приступил к отключению от глобального интернета, запустив «белый список» разрешенных сайтов. Об этом сообщает The Guardian.

Информационное агентство IRIB опубликовало перечень интернет-ресурсов, которые теперь будут доступны в Иране. В него вошли отечественные поисковые системы, картографические и навигационные сервисы, мессенджеры, а также национальный потоковый сервис, аналогичный Netflix.

«Некоторые говорят, что если все вернется в норму, интернета не будет. Останется только национальный интернет», – заявил иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди. По его словам, в стране уже функционирует «скелетная версия» внутреннего интернета, находящаяся под контролем властей, ограниченная по возможностям и практически не связанная с глобальной сетью.

Директор интернет-анализа Kentik Даг Мадори добавил, что подобные проекты могут свидетельствовать о подготовке к полному исчезновению интернета в Иране в его привычном виде.

По данным издания, последней слабой связью с внешним миром для страны является доступ части населения через терминалы Starlink. Электронная информация из Ирана практически не выходит за пределы государства, за исключением минимального трафика от предприятий и отдельных граждан, включенных в «белый список».

Рашиди уточнил, что в стране насчитывается около 50 тыс. терминалов Starlink, хотя другие источники называют цифру до 100 тыс. Пользователи этой услуги составляют крайне малую долю от более чем 90 млн жителей Ирана.

В настоящее время интернет в стране полностью отключен: власти приостановили его работу во время протестов, ссылаясь на подозрения во внешнем вмешательстве.

