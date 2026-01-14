USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Пашинян в ожидании реакции Азербайджана

12:31 752

Вопрос реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) получил формулу, которая полностью устраивает Армению и США и, вероятно, соответствует интересам Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя документ о порядке реализации проекта.

По его словам, официальной реакции Баку на представленный документ пока нет, однако предложенная модель, по мнению армянской стороны, созвучна интересам Азербайджана.

Пашинян выразил уверенность, что реализация TRIPP способна открыть путь к долгосрочному миру в регионе, подчеркнув, что уже сегодня региональная обстановка является более безопасной на фоне глобальных процессов.

Документ о реализации проекта был опубликован МИД Армении после встречи главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна с госсекретарем США Марко Рубио, состоявшейся в Вашингтоне. Пашинян отметил, что ключевую роль в продвижении инициативы сыграла личная заинтересованность президента США Дональда Трампа.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования. Согласно озвученной информации, в рамках TRIPP Армения предоставит США долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, действующие в соответствии с армянским законодательством. Проект предполагает создание сухопутной связи между Азербайджаном и Нахчываном, а управление инфраструктурой планируется передать консорциуму на условиях субаренды.

