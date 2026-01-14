USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Клинтоны отказались свидетельствовать по делу Эпштейна

И раскритиковали Трампа
12:37

Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая первая леди Хиллари Клинтон заявили, что не будут выполнять повестки Конгресса с требованием дать показания относительно их связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Одновременно, как пишет The Guardian, они выступили с резкой критикой республиканцев и президента США Дональда Трампа.

Возглавляемый республиканцами Комитет по надзору Палаты представителей в августе вызвал Клинтонов в Конгресс после того, как его глава Джеймс Комер объявил о намерении проверить действия правительства по делу Эпштейна — осужденного за сексуальные преступления финансиста, который умер в 2019 году, ожидая суда, по официальной версии — в результате самоубийства.

Адвокаты Клинтонов назвали повестки «недействительными и не подлежащими исполнению», «необоснованными, поскольку они не направлены на получение релевантной информации», а также «беспрецедентным нарушением принципа разделения властей».

Повестка обязывала Билла Клинтона явиться для дачи показаний во вторник, а Хиллари Клинтон — в среду. После того как бывший президент не явился, Комер заявил журналистам в Капитолии, что на следующей неделе инициирует процедуру привлечения его к ответственности за неуважение к Конгрессу. 

«Важно отметить, что решение об этой повестке было принято комитетом на двухпартийной основе. Это не было единоличное решение председателя комитета. Никто не обвиняет Билла Клинтона в каких-либо правонарушениях. У нас есть вопросы — именно поэтому демократы вместе с республиканцами проголосовали за вызов Билла Клинтона», — сказал Комер.

Известно, что Билл Клинтон поддерживал дружеские отношения с Эпштейном в конце 1990-х — начале 2000-х годов, еще до того, как финансист в 2008 году признал себя виновным в штате Флорида по обвинению в склонении к проституции и проституции с несовершеннолетней.

Бывший президент отрицал любую осведомленность о преступлениях Эпштейна, а жертвы его злоупотреблений не выдвигали против Клинтона никаких обвинений.

В отдельном заявлении Клинтоны раскритиковали то, как Комер ведет расследование, отметив, что его действия «помешали продвижению в установлении фактов о роли правительства». Они напомнили, что комитет опросил только двух человек — бывшего министра труда Александра Акосту и бывшего генерального прокурора Уильяма Барра — одновременно отказавшись допросить семерых бывших высокопоставленных чиновников, несмотря на то, что им также были направлены повестки.

Клинтоны также раскритиковали республиканцев за, как они выразились, потакание повестке дня президента, в частности за поддержку жесткой иммиграционной политики, недавнее убийство агентом Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) женщины в Миннесоте, а также помилование участников штурма Капитолия 6 января.

Скандал вокруг действий правительства США по делу Эпштейна вспыхнул в июле прошлого года, когда Министерство юстиции обнародовало заявление, в котором объявило дело закрытым — вопреки конспирологическим теориям, к которым президент США Дональд Трамп и его соратники выражали приверженность во время кампании 2024 года.

В последующие месяцы двухпартийная группа законодателей Палаты представителей добилась обнародования всех правительственных материалов, связанных с делом Эпштейна.

