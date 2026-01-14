Армения построит мосты на границе с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вероятности строительства нескольких мостов на отдельных участках границы с Турцией. Об этом он сообщил в ходе конференции «Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей», прошедшей в Ереване с участием послов США и Евросоюза.

В контексте разблокирования коммуникаций и возможного открытия границ в регионе премьер отметил, что, вероятно, потребуется строительство моста в районе приграничного КПП «Маргара», а также еще одного моста у КПП «Ахурик». Кроме того, по его словам, необходимо возведение таможенных и пограничных терминалов на указанных участках, а также в районе Ерасха на границе с Нахчываном.

Пашинян также не исключил реализацию инфраструктурных проектов на участке Иджеван – Газах на северо-восточном участке границы с Азербайджаном.