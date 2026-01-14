Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР

Ирано-курдская вооруженная группировка заявила о захвате базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в западной иранской провинции Керманшах. Об этом говорится в заявлении «Курдистанской национальной армии» (SMK), сообщает CNN.

Как утверждает SMK, являющаяся вооруженным крылом «Партии свободы Курдистана» (PAK), была проведена операция по захвату штаб-квартиры КСИР в Керманшахе в ответ на гибель боевиков SMK в недавних столкновениях на территории страны.

Согласно заявлению, штурм велся с двух направлений, что позволило нападавшим проникнуть на территорию базы и застать иранские силы врасплох. В SMK утверждают, что в результате атаки КСИР понес потери.

CNN отмечает, что не может подтвердить достоверность этих утверждений. Официальных комментариев со стороны иранских властей по данному заявлению пока не поступало. Телеканал сообщает, что пытается связаться с представителями Ирана и направил запрос в иранское посольство в Лондоне.

Ранее глава PAK Хусейн Язданпана, чья организация в Иране считается националистической и сепаратистской вооруженной группировкой, заявил, что победа над иранским режимом «зависит от массового восстания и законной самообороны против угнетателей».