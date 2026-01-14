Непогода накрыла Баку: первые последствия

Жители поселка Сабунчи говорят, что после каждого дождя территория вокруг местного железнодорожного вокзала превращается в озеро, автомобили оказываются под водой, а в объекты вокруг вокзала затекает вода. Несмотря на то что такая картина наблюдается годами, никаких мер в этой связи не принимается.

Из‑за дождя, начавшегося накануне вечером, во многих районах Баку оказались затоплены улицы, в частности, в поселках Сабунчи, Мазазыр, Локбатан, Бина, Бузовна, Бинагади, затруднилось движение по улицам.

Улицы поселка Бина также непроходимы из‑за луж. Жители говорят, что движение пешеходов затруднено, сейчас в районе, называемом «Бакавтомат», вода поднялась до полуметра, десятки домов затоплены. В Локбатане затопило дома, расположенные рядом с озером. По словам жителей, если дождь продлится еще один день, им придется покинуть свои квартиры.

В поселке Говсан затоплены основные дороги. Территория вокруг Говсанского рынка в воде.

Всего через 10 минут после начала дождя большинство дорог в поселке Маштага стали непроходимы. Скопившаяся на улицах вода затруднила движение. Жители говорят, что после того как вода уходит, образуется слой ила и машины застревают на дороге.

В Баку из‑за сильного ветра, продолжающегося с ночи, упало шесть деревьев, у трех деревьев сломались ветви. В Объединении по озеленению города Баку сообщили, что на горячую линию поступило девять обращений из Хатаинского, Низаминского и Бинагадинского районов.

Погодные условия создали трудности и в регионах. Прошлой ночью из-за упавшего на дорогу дерева движение на автодороге Ленкорань – Лерик было ограничено. В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили haqqin.az, что в настоящее время движение восстановлено.