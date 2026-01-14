USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Непогода накрыла Баку: первые последствия

Ульвия Худиева
12:57 2701

Из‑за дождя, начавшегося накануне вечером, во многих районах Баку оказались затоплены улицы, в частности, в поселках Сабунчи, Мазазыр, Локбатан, Бина, Бузовна, Бинагади, затруднилось движение по улицам.

Жители поселка Сабунчи говорят, что после каждого дождя территория вокруг местного железнодорожного вокзала превращается в озеро, автомобили оказываются под водой, а в объекты вокруг вокзала затекает вода. Несмотря на то что такая картина наблюдается годами, никаких мер в этой связи не принимается.

Улицы поселка Бина также непроходимы из‑за луж. Жители говорят, что движение пешеходов затруднено, сейчас в районе, называемом «Бакавтомат», вода поднялась до полуметра, десятки домов затоплены. В Локбатане затопило дома, расположенные рядом с озером. По словам жителей, если дождь продлится еще один день, им придется покинуть свои квартиры.

В поселке Говсан затоплены основные дороги. Территория вокруг Говсанского рынка в воде.

Всего через 10 минут после начала дождя большинство дорог в поселке Маштага стали непроходимы. Скопившаяся на улицах вода затруднила движение. Жители говорят, что после того как вода уходит, образуется слой ила и машины застревают на дороге.

В Баку из‑за сильного ветра, продолжающегося с ночи, упало шесть деревьев, у трех деревьев сломались ветви. В Объединении по озеленению города Баку сообщили, что на горячую линию поступило девять обращений из Хатаинского, Низаминского и Бинагадинского районов.

Погодные условия создали трудности и в регионах. Прошлой ночью из-за упавшего на дорогу дерева движение на автодороге Ленкорань – Лерик было ограничено. В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили haqqin.az, что в настоящее время движение восстановлено.

В северо‑западном регионе Азербайджана идет сильный снег. На автодорогах Гах – Закатала, Шеки – Гах, Гах – Илису, а также на въезде в город Гах снег очищается с проезжей части. На автодорогах Губа – Гусар и Гусар – Шахдаг наблюдается гололед.

Из‑за погоды возможны задержки поездов. ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АДЖ) перешло на усиленный режим работы в связи с нестабильными погодными условиями. По данным ведомства, скорость поездов регулируется в соответствии с погодой. По этой причине возможны частичные отклонения от графика.

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД также обратилось к водителям. В обращении говорится, что сейчас в нескольких районах Азербайджана, особенно на Апшеронском полуострове, наблюдаются сильный, местами усиливающийся ветер, а также осадки различной интенсивности. Погодные условия серьезно влияют на безопасность дорожного движения и создают дополнительные риски.

В Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что ветреная и дождливая погода не прекращается. В горных и предгорных районах идет снег. В некоторых местах осадки носят интенсивный характер. В Закатале высота снега достигла 30 сантиметров.

В ряде районов дует западный ветер. Максимальная скорость ветра усиливается до 28 м/с в Баку и на Апшеронском полуострове. В Губе, Гусаре, Шеки, Гахе, Гёйгёле, Халтане, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость на местных дорогах ограничена до 500 метров.

ЭТО ВАЖНО

