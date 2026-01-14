Иран взволновал коридор в Нахчыван

Иран обеспокоен тем, что США могут использовать «Маршрут Трампа» в своих возможных действиях против исламской республики, заявил иранский посол в Ереване Халил Ширголами.
«Мы, со своей стороны, заявили армянским партнерам, что доверяем им. Однако мы имеем дело с Соединенными Штатами, которые потенциально могут предпринять действия против Ирана», — отметил Ширголами.
Он также сообщил, что для более полного понимания масштабов проекта «достигнута договоренность с Ереваном о проведении регулярных обсуждений».
*** 13:41
Посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что в Тегеране формируется представление, что Армения становится «центром для действий враждебных по отношению к Ирану сил».
Говоря о протестных акциях в Иране, дипломат отметил, что в случае их успеха «проигравшей стороной окажется и Армения».
Ширголами выразил обеспокоенность тем, что с субботы перед посольством Ирана собираются граждане и выкрикивают неуважительные и оскорбительные лозунги. «Этот шаг останется в памяти иранского народа», - отметил он, напомнив, что «в трудные для Армении дни Иран был рядом с Арменией».
*** 13:05
СМИ публикуют кадры, на которых вчера ночью на улицах Еревана иранцы скандируют: «Плачь, Мушали, Пехлеви уже идет».
Слово «موشعلی» (Мушали) буквально переводится как «огненная мышь» или «мышь-огонь» на персидском, но в данном контексте это скорее прозвище или ироничное/уничижительное обращение к кому-то, вероятно, к представителю власти или символу режима.
В лозунге «Плачь, Мушали, Пехлеви идет» оно используется как объект насмешки или угрозы, противопоставленный Пехлеви — представителю свергнутой династии, символу монархического движения.
January 14, 2026