Иран взволновал коридор в Нахчыван

Иран обеспокоен тем, что США могут использовать «Маршрут Трампа» в своих возможных действиях против исламской республики, заявил иранский посол в Ереване Халил Ширголами.

«Мы, со своей стороны, заявили армянским партнерам, что доверяем им. Однако мы имеем дело с Соединенными Штатами, которые потенциально могут предпринять действия против Ирана», — отметил Ширголами.

Он также сообщил, что для более полного понимания масштабов проекта «достигнута договоренность с Ереваном о проведении регулярных обсуждений».