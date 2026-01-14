USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Иран взволновал коридор в Нахчыван

Иран обеспокоен тем, что США могут использовать «Маршрут Трампа» в своих возможных действиях против исламской республики, заявил иранский посол в Ереване Халил Ширголами.

«Мы, со своей стороны, заявили армянским партнерам, что доверяем им. Однако мы имеем дело с Соединенными Штатами, которые потенциально могут предпринять действия против Ирана», — отметил Ширголами.

Он также сообщил, что для более полного понимания масштабов проекта «достигнута договоренность с Ереваном о проведении регулярных обсуждений».

Посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что в Тегеране формируется представление, что Армения становится «центром для действий враждебных по отношению к Ирану сил».

Говоря о протестных акциях в Иране, дипломат отметил, что в случае их успеха «проигравшей стороной окажется и Армения».

Ширголами выразил обеспокоенность тем, что с субботы перед посольством Ирана собираются граждане и выкрикивают неуважительные и оскорбительные лозунги. «Этот шаг останется в памяти иранского народа», - отметил он, напомнив, что «в трудные для Армении дни Иран был рядом с Арменией».

СМИ публикуют кадры, на которых вчера ночью на улицах Еревана иранцы скандируют: «Плачь, Мушали, Пехлеви уже идет».

Слово «موشعلی» (Мушали) буквально переводится как «огненная мышь» или «мышь-огонь» на персидском, но в данном контексте это скорее прозвище или ироничное/уничижительное обращение к кому-то, вероятно, к представителю власти или символу режима.

В лозунге «Плачь, Мушали, Пехлеви идет» оно используется как объект насмешки или угрозы, противопоставленный Пехлеви — представителю свергнутой династии, символу монархического движения.

