Уиткофф в седьмой раз встретится с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву. В ходе визита в Кремль, седьмого за последний год, Уиткофф намерен показать Путину новую версию мирного плана по Украине, который, по заверениям Белого дома, готов на 90%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, встреча может пройти в январе, но окончательная дата не согласована. Источники отметили, что из-за нестабильной ситуации в Иране планы могут измениться.

Чиновник Белого дома не подтвердил, что встреча американских переговорщиков с Владимиром Путиным состоится. Неназванный источник Bloomberg отметил, что до сих пор остается неясным, насколько президент России заинтересован в этих переговорах.

2 декабря 2025 года Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Владимиром Путиным в Москве. В течение пяти часов стороны обсуждали пункты американского мирного плана, скорректированного после переговоров с Украиной. Российский президент назвал встречу «очень полезной», но уточнил, что по некоторым вопросам компромисс пока не найден.

Трамп в январе вновь заявил, что «не в восторге» от российского президента. По данным Bloomberg, США могут ввести новые санкции против России, чтобы склонить Путина к переговорам, вдобавок к мерам в отношении «Роснефти» и «Лукойла».