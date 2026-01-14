USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Уиткофф в седьмой раз встретится с Путиным

13:11 736

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву. В ходе визита в Кремль, седьмого за последний год, Уиткофф намерен показать Путину новую версию мирного плана по Украине, который, по заверениям Белого дома, готов на 90%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, встреча может пройти в январе, но окончательная дата не согласована. Источники отметили, что из-за нестабильной ситуации в Иране планы могут измениться.

Чиновник Белого дома не подтвердил, что встреча американских переговорщиков с Владимиром Путиным состоится. Неназванный источник Bloomberg отметил, что до сих пор остается неясным, насколько президент России заинтересован в этих переговорах.

2 декабря 2025 года Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Владимиром Путиным в Москве. В течение пяти часов стороны обсуждали пункты американского мирного плана, скорректированного после переговоров с Украиной. Российский президент назвал встречу «очень полезной», но уточнил, что по некоторым вопросам компромисс пока не найден.

Трамп в январе вновь заявил, что «не в восторге» от российского президента. По данным Bloomberg, США могут ввести новые санкции против России, чтобы склонить Путина к переговорам, вдобавок к мерам в отношении «Роснефти» и «Лукойла».

Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1006
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1121
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2046
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3442
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2705
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3210
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3024
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2706
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2636
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1883
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5930

ЭТО ВАЖНО

Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1006
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1121
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2046
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3442
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2705
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3210
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3024
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2706
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2636
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1883
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5930
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться