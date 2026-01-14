Саботаж без границ: Россия ведет скрытую войну против Украины в Европе

USD 1.7000
Россия привлекает «одноразовых» агентов через мессенджеры и криптовалюту для недорогих диверсий в Европе, пытаясь подорвать поддержку Украины среди европейцев. Это следует из отчета лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), сообщает The Times.

Отмечается, к подобной деятельности Россия чаще всего привлекает украинских беженцев, находящихся в сложном финансовом положении и зачастую не осознающих, что фактически работают в интересах Москвы. Целью таких действий является подрыв общественной поддержки Киева в европейских странах.

Издание утверждает, что операции включали «поджоги, атаки на объекты гражданской инфраструктуры, акты вандализма и иные формы саботажа, направленные на сеяние «страха и смятения» в западных обществах, а также на выявление уязвимостей в системе защиты гражданской инфраструктуры». Согласно отчету, число подобных инцидентов в Европе в 2023–2024 годах выросло втрое, при этом «саботаж» остается «ключевым инструментом гибридной войны» России, отмечают эксперты RUSI.

Низкоуровневых исполнителей, как правило, вербуют через зашифрованные мессенджеры, включая Telegram, выплачивая им небольшие суммы, зачастую в криптовалюте. За простые действия, такие как нанесение граффити, рекрутам предлагают несколько долларов, тогда как за более серьезные преступления вознаграждение может достигать $10 тыс.

«В нескольких случаях диверсантам вообще не платили, что подчеркивает их одноразовость», – указывают аналитики.

Разжигание напряженности и подрыв поддержки Украины «являются частью логики низкоуровневого (российского) саботажа, даже если сам физический ущерб ограничен», говорится в отчете.

В документе также подчеркивается необходимость усиления контроля в Европе за внебиржевыми операциями по обмену криптовалюты на наличные средства. Кроме того, в отчете также содержится призыв к проведению информационных кампаний о тактике России среди недавних мигрантов, представителей диаспор и подростков – групп, которые, как считается, чаще всего становятся «объектами внимания российских вербовщиков», а также к введению «системы вознаграждений для информаторов».

