Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

В Баку автомобиль провалился в яму: халатность коммунальщиков?

Ульвия Худиева
13:57 980

На улице С.С. Ахундова в Бинагадинском районе Баку обрушилось дорожное полотно, автомобиль провалился в яму. Фотографии этого происшествия распространились в социальных сетях.

Сообщается, что несколько дней назад в этом районе ремонтировали канализационную трубу, а дорогу после ремонта так и не привели в нормальное состояние. После дождя яма заполнилась водой, и грязью покрыла окрестности. В эту яму также провалился автомобиль. Его владелец обратился за помощью к местным жителям, чтобы вытащить машину из ямы.

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что несколько дней назад были проведены земляные работы на канализационном трубопроводе в этом районе, и трубопровод был отремонтирован. Бригада, которая осматривала территорию несколько дней назад, не смогла засыпать канаву из-за припаркованного там транспортного средства. В ведомстве пообещали, что необходимые меры будут приняты сегодня.

