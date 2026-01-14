В Баку автомобиль провалился в яму: халатность коммунальщиков?

Сообщается, что несколько дней назад в этом районе ремонтировали канализационную трубу, а дорогу после ремонта так и не привели в нормальное состояние. После дождя яма заполнилась водой, и грязью покрыла окрестности. В эту яму также провалился автомобиль. Его владелец обратился за помощью к местным жителям, чтобы вытащить машину из ямы.

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что несколько дней назад были проведены земляные работы на канализационном трубопроводе в этом районе, и трубопровод был отремонтирован. Бригада, которая осматривала территорию несколько дней назад, не смогла засыпать канаву из-за припаркованного там транспортного средства. В ведомстве пообещали, что необходимые меры будут приняты сегодня.