Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном

«С 2018 года мы упорно работали, чтобы преодолеть монополии. Рынки были де-юре открыты для всех, в то время да, бензин импортировался, рынок расширялся, но нам так и не удалось решить проблемы этих монополий, один конец которых находился в Армении, а другой — за ее пределами. И теперь на наших глазах, как карточный домик, рушатся многолетние монополии, существовавшие на рынках бензина и дизельного топлива. Естественно, все эти компании сейчас предпринимают последние отчаянные попытки и вкладывают огромные средства, ведя контркампанию по защите своего монопольного положения под патриотическими лозунгами. Между тем, когда армянские потребители десятилетиями платили за все это триллионы драмов, сегодня никто не хочет давать объяснений или ответов, хотя я убежден, что механизмы конфискации незаконно созданного и действующего в Армении имущества сработают, и на все эти вопросы будут даны ответы», — пообещал Пашинян.

Кроме того, Никол Пашинян, комментируя совместное заявление главы МИД Армена Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне после подписания документа о реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), сказал, что этот документ является очень важным и значительным шагом на пути к институционализации мира, передают армянские СМИ.

Работа комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном продвигается гораздо быстрее, чем предполагалось, заявил Никол Пашинян. «Комиссии по демаркации границы работают. Мы продвигаемся вперед гораздо быстрее, чем могли первоначально предположить, потому что, когда мы зафиксировали в Вашингтонской декларации открытие региональных каналов для Республики Армения, включая обеспечение связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном с взаимной выгодой, мы предполагали, что Армения получит железнодорожное сообщение с внешним миром, и это произошло, я думаю, гораздо раньше, чем ожидали Армения и международное сообщество. Сегодня двусторонняя торговля между Арменией и Азербайджаном стала реальностью раньше, чем ожидали Армения и международное сообщество, возможно, даже Азербайджан», — заявил Пашинян.

Премьер-министр также указал, что Армения намерена построить таможенные и пограничные терминалы на границе с Нахчываном.