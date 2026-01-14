Инфляция в Азербайджане ускорилась

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6%, тогда как в 2024 году этот показатель находился на уровне 2,2%.

По данным Государственного комитета статистики, продукты питания, напитки и табачные изделия за год подорожали на 6,8%, непродовольственные товары — на 2,5%, платные услуги населению — на 6,5%.

В декабре 2025 года потребительские цены выросли на 5,2% по сравнению с декабрем предыдущего года. В том числе цены на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия увеличились на 6,4%, на непродовольственные товары — на 2,5%, на платные услуги населению — на 6,5%.

По сравнению с ноябрем инфляция в декабре составила 0,8%. При этом цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 1,4%, на непродовольственные товары — на 0,2%, на услуги населению — на 0,3%.