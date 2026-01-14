USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Инфляция в Азербайджане ускорилась

14:08 940

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6%, тогда как в 2024 году этот показатель находился на уровне 2,2%.

По данным Государственного комитета статистики, продукты питания, напитки и табачные изделия за год подорожали на 6,8%, непродовольственные товары — на 2,5%, платные услуги населению — на 6,5%.

В декабре 2025 года потребительские цены выросли на 5,2% по сравнению с декабрем предыдущего года. В том числе цены на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия увеличились на 6,4%, на непродовольственные товары — на 2,5%, на платные услуги населению — на 6,5%.

По сравнению с ноябрем инфляция в декабре составила 0,8%. При этом цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 1,4%, на непродовольственные товары — на 0,2%, на услуги населению — на 0,3%.

Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1010
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1127
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2048
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3452
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2709
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3213
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3028
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2707
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2639
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1883
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5931

ЭТО ВАЖНО

