Россияне оснащают дроны Starlink

Российские войска в последнее время начали оснащать беспилотники «Молния-2» спутниковыми системами Starlink, что значительно повысило их эффективность на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия продолжает наращивать производство и внедрение недорогих ударных дронов, создавая тем самым более благоприятные условия для своих войск на фронте.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 января сообщил, что Россия действительно осуществляет значительные инвестиции в производство беспилотников «Молния-2» и их модификаций. При этом он подчеркнул, что сообщения о том, будто РФ с января по август 2025 года потратила более 1 млрд долларов на выпуск свыше 900 тысяч таких дронов, как минимум вдвое преувеличены.

По словам Машовца, «Молния-2» отличается устойчивостью к помехам со стороны средств радиоэлектронной борьбы, иногда оснащается терминалами Starlink и обладает выгодным для российских войск соотношением стоимости и боевых возможностей.

В ISW напомнили, что российский Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», считающийся элитным подразделением беспилотных сил РФ, начал применять варианты «Молнии-2» с терминалами Starlink в декабре 2025 года. Это, вероятно, увеличило дальность полета таких дронов до более чем 230 километров — по сравнению с примерно 50 километрами при использовании связи через мобильные сети.

Аналитики подчеркивают, что Россия расширяет и масштабирует производство и адаптацию беспилотников для поддержки кампании воздушного перехвата на поле боя. Она включает удары по важным логистическим объектам в ближнем и оперативном тылу Сил обороны Украины, включая дороги, железнодорожную инфраструктуру и мосты.

По оценке ISW, эти действия направлены на облегчение дальнейших наступательных операций российских войск в ближайшие недели и месяцы, а также на ослабление способности Украины снабжать свои подразделения на передовой. Поскольку технологические доработки российских беспилотников уже способствовали достижению этих целей, Россия, вероятно, продолжит делать ставку на массовое производство недорогих и доказавших свою эффективность дронов.