Россияне оснащают дроны Starlink

14:10 1012

Российские войска в последнее время начали оснащать беспилотники «Молния-2» спутниковыми системами Starlink, что значительно повысило их эффективность на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия продолжает наращивать производство и внедрение недорогих ударных дронов, создавая тем самым более благоприятные условия для своих войск на фронте.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 января сообщил, что Россия действительно осуществляет значительные инвестиции в производство беспилотников «Молния-2» и их модификаций. При этом он подчеркнул, что сообщения о том, будто РФ с января по август 2025 года потратила более 1 млрд долларов на выпуск свыше 900 тысяч таких дронов, как минимум вдвое преувеличены.

По словам Машовца, «Молния-2» отличается устойчивостью к помехам со стороны средств радиоэлектронной борьбы, иногда оснащается терминалами Starlink и обладает выгодным для российских войск соотношением стоимости и боевых возможностей.

В ISW напомнили, что российский Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», считающийся элитным подразделением беспилотных сил РФ, начал применять варианты «Молнии-2» с терминалами Starlink в декабре 2025 года. Это, вероятно, увеличило дальность полета таких дронов до более чем 230 километров — по сравнению с примерно 50 километрами при использовании связи через мобильные сети.

Аналитики подчеркивают, что Россия расширяет и масштабирует производство и адаптацию беспилотников для поддержки кампании воздушного перехвата на поле боя. Она включает удары по важным логистическим объектам в ближнем и оперативном тылу Сил обороны Украины, включая дороги, железнодорожную инфраструктуру и мосты.

По оценке ISW, эти действия направлены на облегчение дальнейших наступательных операций российских войск в ближайшие недели и месяцы, а также на ослабление способности Украины снабжать свои подразделения на передовой. Поскольку технологические доработки российских беспилотников уже способствовали достижению этих целей, Россия, вероятно, продолжит делать ставку на массовое производство недорогих и доказавших свою эффективность дронов.

Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1013
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1129
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2050
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3455
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2712
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3214
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3029
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2707
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2640
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1884
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5931

