USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

«Рискует опоздать на вечеринку»: стратегическая ошибка ЕС в Гренландии

Politico
14:13 521

Европа рискует утратить доступ к ключевым сырьевым ресурсам Гренландии на фоне растущего интереса к острову США и Китая, заявил Politico экс-глава МИД Дании, ныне советник Energy Transition Minerals (ETM) Йеппе Кофод.

Австралийская горнодобывающая компания ETM, сотрудничающая с Китаем, готовится начать добычу стратегических металлов на месторождении Кванефьельде. Здесь сосредоточены крупные запасы редкоземельных элементов, необходимых для производства ветряных турбин, электромобилей и высокотехнологичной военной техники.

Издание отмечает, что ни Копенгаген, ни Брюссель, ни правительство Гренландии не воспользовались шансом развивать подобные проекты. В 2009 году Дания передала жителям острова контроль над природными ресурсами, однако спустя 12 лет местные власти заблокировали добычу из-за содержания радиоактивного урана в редкоземельных металлах. В условиях усиливающейся внешнеполитической конкуренции со стороны США и Китая пренебрежение Европы богатствами Гренландии, по мнению экспертов, «все больше смахивает на стратегическую ошибку».

На острове работают всего два небольших рудника – по добыче золота и полевого шпата, используемого в производстве стекла и керамики. До недавнего времени ни Дания, ни ЕС не проявляли заметного интереса к расширению добычи. В 2023 году Евросоюз подписал меморандум о сотрудничестве с правительством Гренландии по проектам полезных ископаемых и обязался выделить средства на молибденовый рудник Мальмбьерг для увеличения поставок металла в оборонный сектор ЕС. Однако с учетом угроз американского лидера Дональда Трампа о возможном силовом контроле над островом и ограниченного права гренландцев на вето по добыче «Европа может опоздать на вечеринку».

Несмотря на оценку США 2007 года, согласно которой запасы нефти и газа в Гренландии и ее территориальных водах превышают 30 млрд баррелей – почти столько же, сколько у самих Штатов, – тридцать лет разведки со стороны Chevron, ENI и Shell не привели к успешным результатам. В 2021 году правительство Гренландии запретило дальнейшую разведку нефти по экологическим соображениям.

ЕС продолжает сотрудничество с Гренландией в освоении ресурсов. «Судьба минеральных ресурсов Гренландии зависит от гренландского народа и его представителей», – заявил представитель Еврокомиссии.

При этом США могут проявить меньшую осторожность. Недавняя операция Вашингтона в Венесуэле по захвату Николаса Мадуро показала, что Трамп готов использовать силу и нарушать международные нормы ради контроля над природными ресурсами. Гренландия с ее запасами нефти и редкоземельных элементов, по мнению издания, идеально вписывается в его концепцию.

Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1015
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1130
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2051
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3458
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2712
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3216
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3030
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2707
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2641
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1884
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5931

ЭТО ВАЖНО

Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1015
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1130
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2051
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3458
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2712
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3216
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3030
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2707
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2641
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1884
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости
Счетная палата: Госнефтефонд заработал «ноль» на портфеле недвижимости сенсационные цифры; все еще актуально
13 января 2026, 21:47 5931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться