«Рискует опоздать на вечеринку»: стратегическая ошибка ЕС в Гренландии

Издание отмечает, что ни Копенгаген, ни Брюссель, ни правительство Гренландии не воспользовались шансом развивать подобные проекты. В 2009 году Дания передала жителям острова контроль над природными ресурсами, однако спустя 12 лет местные власти заблокировали добычу из-за содержания радиоактивного урана в редкоземельных металлах. В условиях усиливающейся внешнеполитической конкуренции со стороны США и Китая пренебрежение Европы богатствами Гренландии, по мнению экспертов, «все больше смахивает на стратегическую ошибку».

На острове работают всего два небольших рудника – по добыче золота и полевого шпата, используемого в производстве стекла и керамики. До недавнего времени ни Дания, ни ЕС не проявляли заметного интереса к расширению добычи. В 2023 году Евросоюз подписал меморандум о сотрудничестве с правительством Гренландии по проектам полезных ископаемых и обязался выделить средства на молибденовый рудник Мальмбьерг для увеличения поставок металла в оборонный сектор ЕС. Однако с учетом угроз американского лидера Дональда Трампа о возможном силовом контроле над островом и ограниченного права гренландцев на вето по добыче «Европа может опоздать на вечеринку».

Несмотря на оценку США 2007 года, согласно которой запасы нефти и газа в Гренландии и ее территориальных водах превышают 30 млрд баррелей – почти столько же, сколько у самих Штатов, – тридцать лет разведки со стороны Chevron, ENI и Shell не привели к успешным результатам. В 2021 году правительство Гренландии запретило дальнейшую разведку нефти по экологическим соображениям.

ЕС продолжает сотрудничество с Гренландией в освоении ресурсов. «Судьба минеральных ресурсов Гренландии зависит от гренландского народа и его представителей», – заявил представитель Еврокомиссии.

При этом США могут проявить меньшую осторожность. Недавняя операция Вашингтона в Венесуэле по захвату Николаса Мадуро показала, что Трамп готов использовать силу и нарушать международные нормы ради контроля над природными ресурсами. Гренландия с ее запасами нефти и редкоземельных элементов, по мнению издания, идеально вписывается в его концепцию.