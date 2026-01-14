USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Хаос в Иране и угрозы Трампа: что будет с ценами на нефть?

Globe and Mail
14:51 351

Цены на нефть на прошлой неделе резко выросли на фоне массовых протестов в Иране, погружающих страну в хаос, и могут вырасти еще сильнее, если президент США Дональд Трамп реализует угрозу бомбардировки, отмечает Globe and Mail.

Издание отмечает, что Трамп «всей душой ненавидит» высокие цены на нефть. Во время предвыборных митингов 2024 года он обещал снизить цены на энергоносители вдвое и призвал ОПЕК увеличить добычу, чтобы удешевить бензин. Его стратегия «качай, детка, качай» внутри страны нацелена на достижение того же результата, напоминает Globe and Mail.

Более низкая цена на нефть облегчает Федеральной резервной системе США снижение процентных ставок, что она и сделала трижды в 2025 году.

Лондонская компания Capital Economics указывает, что мир в целом обеспечен нефтью, однако самый неблагоприятный сценарий, например, забастовка иранских нефтяников, может вызвать рост цен на $15–20 за баррель, сопоставимый со скачком во время 12-дневной израильско-иранской войны в июне прошлого года.

«В любом случае тот факт, что Иран является гораздо более крупным производителем нефти, чем Венесуэла, означает, что ситуация в Иране представляет гораздо больший риск для мирового нефтяного рынка по сравнению с событиями прошлой недели в Венесуэле», – подчеркивается в отчете Capital Economics.

При этом Трамп так же непредсказуем, как и сама война. Главный вопрос - перевешивает ли его страх перед высокими ценами на нефть желание наказать страну, которую он с удовольствием наказывал в течение обоих своих президентских сроков, отмечает Globe and Mail.

