Теймурханов обманул 150 человек в Азербайджане

В Азербайджане задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств с использованием социальных сетей.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, злоумышленник создавал фейковые аккаунты, копируя профили реальных пользователей, после чего от их имени рассылал сообщения друзьям с ложной информацией, якобы связанной с банковскими операциями.

В результате оперативно-технических мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего Заура Теймурханова.

Следствием установлено, что подозреваемый использовал фотографии пользователей социальных сетей для создания поддельных аккаунтов с идентичными именами. После этого он писал их подписчикам, сообщая о якобы проводимых «банковских кампаниях», возможности получения денежных призов и ограниченных сроках акций. Таким способом он получал данные банковских карт и одноразовые коды безопасности (OTP), после чего похищал денежные средства со счетов потерпевших.

Для сокрытия следов преступления похищенные средства переводились на зарубежные онлайн-платформы и сайты электронных покупок.

По данным МВД, в результате действий подозреваемого материальный ущерб был причинен примерно 150 гражданам.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении З.Теймурханова избрана мера пресечения в виде ареста.