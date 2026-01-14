USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Теймурханов обманул 150 человек в Азербайджане

14:18

В Азербайджане задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств с использованием социальных сетей.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, злоумышленник создавал фейковые аккаунты, копируя профили реальных пользователей, после чего от их имени рассылал сообщения друзьям с ложной информацией, якобы связанной с банковскими операциями.

В результате оперативно-технических мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего Заура Теймурханова.

Следствием установлено, что подозреваемый использовал фотографии пользователей социальных сетей для создания поддельных аккаунтов с идентичными именами. После этого он писал их подписчикам, сообщая о якобы проводимых «банковских кампаниях», возможности получения денежных призов и ограниченных сроках акций. Таким способом он получал данные банковских карт и одноразовые коды безопасности (OTP), после чего похищал денежные средства со счетов потерпевших.

Для сокрытия следов преступления похищенные средства переводились на зарубежные онлайн-платформы и сайты электронных покупок.

По данным МВД, в результате действий подозреваемого материальный ущерб был причинен примерно 150 гражданам.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении З.Теймурханова избрана мера пресечения в виде ареста.

Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
15:06 4
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1019
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1136
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2052
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3466
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2720
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3219
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3034
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2711
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2642
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
Пехлеви призывает военных пойти против власти, а протестующих – продолжать борьбу
10:54 1884

