Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Пьяный звонок: жителя Ташкента оштрафовали за «разборки» с Трампом

Жителя Ташкента оштрафовали в Узбекистане на 1,236 млн сумов (около $100) за пьяный звонок на номер 102 с требованием «разобраться» с президентом США Дональдом Трампом и «укравшим» венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщили ТАСС в Верховном суде республики.

«Гражданин признан виновным в нарушении, предусмотренном статьей 199 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, и наказан штрафом в размере трехкратной базовой суммы по данной статье – 1 236 000 (один миллион двести тридцать шесть тысяч) сумов», – сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве уточнили, что умышленный вызов специальных служб нарушил общественный порядок. Кроме того, гражданин не выполнил законные требования сотрудников ОВД явиться в отделение для проверки.

«102» – это автоматизированная информационная система приема и регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях.

Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 1
Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
15:06 5
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1020
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1137
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2053
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3469
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2721
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3220
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3036
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2712
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2644
