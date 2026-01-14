Пьяный звонок: жителя Ташкента оштрафовали за «разборки» с Трампом

Жителя Ташкента оштрафовали в Узбекистане на 1,236 млн сумов (около $100) за пьяный звонок на номер 102 с требованием «разобраться» с президентом США Дональдом Трампом и «укравшим» венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщили ТАСС в Верховном суде республики.

«Гражданин признан виновным в нарушении, предусмотренном статьей 199 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, и наказан штрафом в размере трехкратной базовой суммы по данной статье – 1 236 000 (один миллион двести тридцать шесть тысяч) сумов», – сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве уточнили, что умышленный вызов специальных служб нарушил общественный порядок. Кроме того, гражданин не выполнил законные требования сотрудников ОВД явиться в отделение для проверки.

«102» – это автоматизированная информационная система приема и регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях.