USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Пашинян: Останемся в ЕАЭС столько, сколько возможно

14:36 338

Армения останется в Евразийском экономическом союзе столько, сколько это будет возможно, заявил премьер Никол Пашинян на конференции «Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей» в Ереване с участием послов США и ЕС.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, у страны есть возможность оставаться членом ЕАЭС и в то же время идти по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства, управления.

Пашинян напомнил, что в прошлом году парламент принял закон о старте процесса вступления в Евросоюз. Как только это произойдет, встанет вопрос о принятии политического решения, сказал Пашинян. «Как только мы достигнем стандартов Евросоюза, у нас будут два варианта – либо нас принимают в ЕС, либо не принимают. Но при обоих вариантах мы оказываемся в выигрыше. Если не примут, то мы в любом случае будем соответствовать европейским стандартам, будем иметь развитое и современное государство», - сказал он.

По его словам, Армения сейчас в таком положении, где не сталкивается с проблемой несовместимости ЕАЭС и ЕС. До тех пор, пока эта совместимость будет возможной, Армения останется в ЕАЭС. Как только возникнет несовместимость, Армения примет решение, соответствующее волеизъявлению народа и его интересам.

Пашинян пояснил, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято без референдума, но признался, что через 20 лет видит страну в составе Евросоюза.

Правительство Армении однозначно хочет, чтобы Армения стала полноправным членом Европейского союза, и идет по пути превращения Армении в страну, соответствующую стандартам ЕС, подчеркнул Пашинян.

Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2
Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
15:06 7
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1021
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1138
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2055
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3473
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2721
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3222
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3038
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2712
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2644

ЭТО ВАЖНО

Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2
Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
Получат ли компенсацию принудительно переселенные из охранных зон, чьи дома будут снесены?
15:06 7
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 1021
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 1138
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2055
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 3473
Непогода накрыла Баку: первые последствия
Непогода накрыла Баку: первые последствия
12:57 2721
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
Протесты в Иране: курды захватили базу КСИР
12:46 3222
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
Пашинян в ожидании реакции Азербайджана
12:31 3038
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
TRIPP без России и Турции: Мирзоян расставил точки
12:11 2712
У европейских компаний отобрали российские заводы
У европейских компаний отобрали российские заводы решение Путина
11:46 2644
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться