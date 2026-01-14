Пашинян: Останемся в ЕАЭС столько, сколько возможно

Армения останется в Евразийском экономическом союзе столько, сколько это будет возможно, заявил премьер Никол Пашинян на конференции «Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей» в Ереване с участием послов США и ЕС.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, у страны есть возможность оставаться членом ЕАЭС и в то же время идти по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства, управления.

Пашинян напомнил, что в прошлом году парламент принял закон о старте процесса вступления в Евросоюз. Как только это произойдет, встанет вопрос о принятии политического решения, сказал Пашинян. «Как только мы достигнем стандартов Евросоюза, у нас будут два варианта – либо нас принимают в ЕС, либо не принимают. Но при обоих вариантах мы оказываемся в выигрыше. Если не примут, то мы в любом случае будем соответствовать европейским стандартам, будем иметь развитое и современное государство», - сказал он.

По его словам, Армения сейчас в таком положении, где не сталкивается с проблемой несовместимости ЕАЭС и ЕС. До тех пор, пока эта совместимость будет возможной, Армения останется в ЕАЭС. Как только возникнет несовместимость, Армения примет решение, соответствующее волеизъявлению народа и его интересам.

Пашинян пояснил, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято без референдума, но признался, что через 20 лет видит страну в составе Евросоюза.

Правительство Армении однозначно хочет, чтобы Армения стала полноправным членом Европейского союза, и идет по пути превращения Армении в страну, соответствующую стандартам ЕС, подчеркнул Пашинян.