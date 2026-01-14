Датчане усилят военное присутствие в Гренландии

В правительстве Дании заверили, что «усилят» свое военное присутствие в Гренландии, а также добавили, что ведут диалог с союзниками по НАТО по этому поводу. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в письменном комментарии для AFP.

Это заявление главы датского оборонного ведомства появилось за несколько часов до встречи представителей Гренландии, Дании и США в Белом доме, посвященной будущему арктического острова.

«Мы продолжим усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также будем уделять еще большее внимание в рамках НАТО проведению большего количества учений и усилению присутствия НАТО в Арктике», – отметил Поульсен.

Он также добавил, что Дания «ведет постоянный диалог со своими союзниками относительно новых и усиленных мер в 2026 году».

Накануне Ассоциация резервистов Германии предложила разместить военных в Гренландии, чтобы предотвратить захват США арктического острова.

В то же время министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль не считает, что Соединенные Штаты могут вторгнуться в Гренландию со своими войсками.