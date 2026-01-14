Гасымов возглавил азербайджанскую диаспору

Информацию о своем избрании Керим Гасымов подтвердил в разговоре с корреспондентом «Сигнал Урал». Вместе с тем он отказался от детального обсуждения планов работы, ссылаясь на негативный опыт общения с другими уральскими СМИ.

Керим Гасымов с 2014 года возглавлял религиозную организацию «Мечеть 14 святых». Данное культовое сооружение располагается в переулке Базовом и является единственной шиитской мечетью в Екатеринбурге.

В Свердловской области Керим Гасымов проживает с советских времен. В течение 35 лет работал в милиции. На момент ухода на пенсию в звании полковника занимал должность заместителя начальника Октябрьского РОВД по работе с личным составом. Принимает участие в деятельности районной организации ветеранов МВД.