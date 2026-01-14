Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак

Пока Тегеран пытается удержать контроль внутри страны, из тени выходят его региональные союзники и прокси-структуры, сигнализируя, что возможная эскалация с США не останется локальной. Одним из наиболее жестких и показательных в этой связи стало выступление генерального секретаря «Катаиб Хезболла» Абу Хусейна аль-Хамидави - лидера самой влиятельной проиранской шиитской милиции в Ираке. В своем обращении, опубликованном на официальных ресурсах организации, аль-Хамидави заявил, что его структура поддержит Иран «в любой ситуации», если США решатся на военное нападение. Формула, выбранная лидером «Катаиб Хезболла», не оставляет пространства для интерпретаций: речь идет не о дипломатической солидарности, а о прямой готовности к участию в вооруженном противостоянии. Аль-Хамидави предупредил, что подобная война станет для Вашингтона «непростой», и дал понять, что последствия могут выйти далеко за пределы иранской территории.

Заявление прозвучало в момент, когда администрация Дональда Трампа, по данным западных и ближневосточных источников, рассматривает в отношении Ирана силовые сценарии. Таким образом, слова аль-Хамидави следует рассматривать как элемент превентивного давления: попытку показать, что возможный удар по Тегерану автоматически активирует иракское направление и расширит географию конфликта. В своем тексте аль-Хамидави использовал характерную для проиранских групп риторику, утверждая, что «глава ложного фронта» якобы готовит заговор против Исламской Республики, а «религиозный и моральный долг» обязывает его бойцов встать на сторону Ирана. При этом он сознательно смешивает два нарратива - защиту «иранского народа» и защиту режима, не проводя между ними границы. Послание, адресованное Тегерану, построено в подчеркнуто патетическом ключе: «Мы с вами и в процветании, и в невзгодах… В защите иранского народа и его святынь наша позиция будет ясной и недвусмысленной». Куда более жестко аль-Хамидави высказался в адрес Соединенных Штатов. По его словам, война против Ирана - «это не пикник», а «огонь, который, если его разжечь, не погаснет, пока за него не будет заплачена высокая цена». Эта формула напрямую отсылает к стратегии асимметричного ответа, которую Иран и его союзники выстраивали годами: удары по американским объектам и интересам через прокси-группы в Ираке, Сирии и, при необходимости, за их пределами..