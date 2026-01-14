USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак

Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
Пока Тегеран пытается удержать контроль внутри страны, из тени выходят его региональные союзники и прокси-структуры, сигнализируя, что возможная эскалация с США не останется локальной. Одним из наиболее жестких и показательных в этой связи стало выступление генерального секретаря «Катаиб Хезболла» Абу Хусейна аль-Хамидави - лидера самой влиятельной проиранской шиитской милиции в Ираке.

В своем обращении, опубликованном на официальных ресурсах организации, аль-Хамидави заявил, что его структура поддержит Иран «в любой ситуации», если США решатся на военное нападение. Формула, выбранная лидером «Катаиб Хезболла», не оставляет пространства для интерпретаций: речь идет не о дипломатической солидарности, а о прямой готовности к участию в вооруженном противостоянии. Аль-Хамидави предупредил, что подобная война станет для Вашингтона «непростой», и дал понять, что последствия могут выйти далеко за пределы иранской территории.

В то время как Тегеран пытается удержать контроль внутри страны, из тени выходят его региональные союзники и прокси-структуры

Заявление прозвучало в момент, когда администрация Дональда Трампа, по данным западных и ближневосточных источников, рассматривает в отношении Ирана силовые сценарии. Таким образом, слова аль-Хамидави следует рассматривать как элемент превентивного давления: попытку показать, что возможный удар по Тегерану автоматически активирует иракское направление и расширит географию конфликта.

В своем тексте аль-Хамидави использовал характерную для проиранских групп риторику, утверждая, что «глава ложного фронта» якобы готовит заговор против Исламской Республики, а «религиозный и моральный долг» обязывает его бойцов встать на сторону Ирана. При этом он сознательно смешивает два нарратива - защиту «иранского народа» и защиту режима, не проводя между ними границы. Послание, адресованное Тегерану, построено в подчеркнуто патетическом ключе: «Мы с вами и в процветании, и в невзгодах… В защите иранского народа и его святынь наша позиция будет ясной и недвусмысленной».

Куда более жестко аль-Хамидави высказался в адрес Соединенных Штатов. По его словам, война против Ирана - «это не пикник», а «огонь, который, если его разжечь, не погаснет, пока за него не будет заплачена высокая цена». Эта формула напрямую отсылает к стратегии асимметричного ответа, которую Иран и его союзники выстраивали годами: удары по американским объектам и интересам через прокси-группы в Ираке, Сирии и, при необходимости, за их пределами..

И.о. посла США в Ираке Джошуа Харрис публично назвал ополчения в Ираке, связанные с Ираном, «террористическими структурами», и подчеркнул, что США будут настаивать на их роспуске

Прокатарская газета «Аль-Араби аль-Джадид», ссылаясь на источник, близкий к так называемому Координационному совету исламского сопротивления в Ираке - зонтичной структуре, объединяющей проиранские ополчения, - сообщает, что заявление «Катаиб Хезболла» не останется одиночным. Ожидается, что и другие милиции выступят с аналогичными декларациями и прямо пригрозят вступлением в конфликт с США в случае удара по Тегерану. Тот же источник указывает, что правительство Ирака либо не способно, либо на данном этапе не заинтересовано в том, чтобы сдерживать эту динамику, опасаясь внутреннего конфликта с вооруженными группировками, обладающими значительным влиянием.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что заявление аль-Хамидави прозвучало на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Багдад. На прошлой неделе исполняющий обязанности посла США в Ираке Джошуа Харрис публично назвал ополчения, связанные с Ираном, «террористическими структурами» и подчеркнул, что США будут настаивать на их роспуске, поскольку они подрывают суверенитет и государственные институты Ирака. Для самих этих групп такое давление лишь усиливает мотивацию действовать на стороне Тегерана, превращая возможный конфликт США с Ираном в экзистенциальный вызов и для них.

В контексте происходящего в самом Иране заявления из Багдада - не прост жест солидарности, а часть более широкой картины. Режим аятолл, оказавшийся под сильнейшим за десятилетия внутренним давлением, пытается продемонстрировать, что его падение повлечет региональную дестабилизацию и втянет в кризис соседние страны. В этом смысле голоса иракских милиций становятся важным элементом внешнего сдерживания, адресованного, прежде всего, Вашингтону: любое решение о силовом вмешательстве будет означать не локальную операцию, а начало цепной реакции на всем Ближнем Востоке

