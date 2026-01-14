Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?

Глава Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов недавно заявил, что из-за незаконной застройки в охранных зонах систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в ряде районов Баку может возникнуть необходимость принудительного переселения граждан.

Комментируя данное заявление, эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде в интервью haqqin.az отметил, что озвученные опасения соответствуют реальной ситуации.

По его словам, в охранных зонах объектов водного хозяйства, в частности, систем водоснабжения, канализации и ливневых стоков, достаточно много незаконных построек.

«В качестве примера можно привести озеро Бёюкшор, которое является важным объектом и требует особого внимания с точки зрения водоохранных зон и прохождения канализационных коллекторов. В этом районе имеются проблемы с незаконным строительством в водоохранных зонах, что создает угрозу безопасности жителей и нормальному функционированию водных систем. Из-за подобных построек становится невозможным проведение технических работ, поскольку отсутствует доступ для специальной техники», — отметил Гасымзаде.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством расстояние от жилого дома до объектов систем водоснабжения в пределах охранной зоны должно составлять не менее 100 метров. Однако на практике нередко встречаются случаи, когда незаконные индивидуальные жилые дома располагаются в непосредственной близости к таким объектам — иногда даже на расстоянии около 10 метров.

Эксперт подчеркнул, что уже неоднократно заявлялось: дома, возведенные в охранных зонах либо непосредственно над магистральными трубопроводами ливневых, водоснабжающих или высоконапорных канализационных систем, могут подлежать сносу.

«В ходе процесса будет изучаться наличие правоустанавливающих документов на такие жилые дома. Поскольку подавляющее большинство подобных строений возведено незаконно, они, как правило, не имеют соответствующей документации. Однако не исключено, что среди них могут быть объекты, имеющие официальную выписку о праве собственности. В отношении таких домов может быть рассмотрен вопрос выплаты компенсации, хотя вероятность этого невелика, поскольку законодательство не предусматривает компенсаций за незаконные постройки. Тем не менее с учетом социальной значимости проблемы профильные ведомства могут инициировать обсуждение данного вопроса», — считает Гасымзаде.

Эксперт также напомнил, что компенсационные выплаты осуществляются не агентством, а Министерством финансов и финансируются за счет государственного бюджета. В случае принятия соответствующей государственной программы будет определено точное количество подлежащих сносу домов, а сведения о числе объектов, их площади и других параметрах будут отражены в предложениях, представленных в Кабинет Министров Азербайджана. Он подчеркнул, что окончательное решение о выплате компенсации будет приниматься на государственном уровне.

«Нередко даже при наличии незаконных построек гражданам выплачивается не рыночная стоимость жилья, а сумма, соответствующая фактическим затратам на строительство, то есть себестоимости строительства объекта. Для определения возможного размера компенсации к процессу будут привлечены независимые оценщики, и именно на основании их заключений может быть принято решение о выплатах. В настоящее время все эти меры находятся на стадии предложений, и их реализация станет возможной лишь после обсуждения и утверждения соответствующих решений правительством», — добавил Гасымзаде.