USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?

Кямаля Алиева
15:06 1369

Глава Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов недавно заявил, что из-за незаконной застройки в охранных зонах систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в ряде районов Баку может возникнуть необходимость принудительного переселения граждан.

Комментируя данное заявление, эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде в интервью haqqin.az отметил, что озвученные опасения соответствуют реальной ситуации.

По его словам, в охранных зонах объектов водного хозяйства, в частности, систем водоснабжения, канализации и ливневых стоков, достаточно много незаконных построек.

«В качестве примера можно привести озеро Бёюкшор, которое является важным объектом и требует особого внимания с точки зрения водоохранных зон и прохождения канализационных коллекторов. В этом районе имеются проблемы с незаконным строительством в водоохранных зонах, что создает угрозу безопасности жителей и нормальному функционированию водных систем. Из-за подобных построек становится невозможным проведение технических работ, поскольку отсутствует доступ для специальной техники», — отметил Гасымзаде.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством расстояние от жилого дома до объектов систем водоснабжения в пределах охранной зоны должно составлять не менее 100 метров. Однако на практике нередко встречаются случаи, когда незаконные индивидуальные жилые дома располагаются в непосредственной близости к таким объектам — иногда даже на расстоянии около 10 метров.

Эксперт подчеркнул, что уже неоднократно заявлялось: дома, возведенные в охранных зонах либо непосредственно над магистральными трубопроводами ливневых, водоснабжающих или высоконапорных канализационных систем, могут подлежать сносу.

«В ходе процесса будет изучаться наличие правоустанавливающих документов на такие жилые дома. Поскольку подавляющее большинство подобных строений возведено незаконно, они, как правило, не имеют соответствующей документации. Однако не исключено, что среди них могут быть объекты, имеющие официальную выписку о праве собственности. В отношении таких домов может быть рассмотрен вопрос выплаты компенсации, хотя вероятность этого невелика, поскольку законодательство не предусматривает компенсаций за незаконные постройки. Тем не менее с учетом социальной значимости проблемы профильные ведомства могут инициировать обсуждение данного вопроса», — считает Гасымзаде.

Эксперт также напомнил, что компенсационные выплаты осуществляются не агентством, а Министерством финансов и финансируются за счет государственного бюджета. В случае принятия соответствующей государственной программы будет определено точное количество подлежащих сносу домов, а сведения о числе объектов, их площади и других параметрах будут отражены в предложениях, представленных в Кабинет Министров Азербайджана. Он подчеркнул, что окончательное решение о выплате компенсации будет приниматься на государственном уровне.

«Нередко даже при наличии незаконных построек гражданам выплачивается не рыночная стоимость жилья, а сумма, соответствующая фактическим затратам на строительство, то есть себестоимости строительства объекта. Для определения возможного размера компенсации к процессу будут привлечены независимые оценщики, и именно на основании их заключений может быть принято решение о выплатах. В настоящее время все эти меры находятся на стадии предложений, и их реализация станет возможной лишь после обсуждения и утверждения соответствующих решений правительством», — добавил Гасымзаде.

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2380
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9088
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2595
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7053
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1504
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2294
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1370
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2086
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2107
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5354

ЭТО ВАЖНО

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2380
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9088
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2595
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7053
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1504
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2294
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1370
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2086
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2107
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5354
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться