Путин оставил всех союзников ради Украины

15:03 2295

Пока президент России Владимир Путин сосредоточен на войне в Украине, стратегические союзники Москвы в разных регионах мира все чаще ощущают себя оставленными без поддержки в критический момент. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, в Венесуэле чиновники пришли к выводу, что многолетнее сотрудничество с Россией в сфере безопасности оказалось во многом иллюзорным. По их словам, эти сомнения разделяют и другие режимы — от Дамаска и Тегерана до Гаваны. За последние 13 месяцев страны, ранее выигрывавшие от тесных связей с Кремлем, столкнулись с тем, что российская помощь в решающие моменты оказалась ограниченной.

Сирийский президент Башар Асад был вынужден бежать в Москву после ослабления российской военной поддержки. Куба, лишившись внешнего покровительства, оказалась в условиях гуманитарного кризиса. В прошлом году Иран подвергся ударам со стороны США, а теперь верховный лидер страны Али Хаменеи сталкивается с масштабными внутренними протестами и угрозой новых военных действий.

Наиболее показательным примером, по оценке Bloomberg, стал арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа о намерении сместить Мадуро, венесуэльские власти жалуются, что кубинские и российские спецслужбы, на которые они опирались в вопросах безопасности, не смогли своевременно выявить угрозы.

Также указывается на проблемы с эффективностью российских систем ПВО С-300 и «Бук-М2», а также на недостаточную техническую поддержку с российской стороны. По утверждениям венесуэльских чиновников, зависимость страны от российской киберподдержки также не оправдала себя — кибератаки США привели к масштабным отключениям электроэнергии в Каракасе.

Все это, как отмечает издание, подорвало доверие к партнерству в сфере безопасности между Венесуэлой, Кубой и Россией. Источники Bloomberg сообщают, что в Москве были недовольны тем, что операция по задержанию Мадуро все же состоялась, однако отношения с США для Кремля сейчас важнее, чем связи с Каракасом.

По словам собеседников агентства, ситуация с Венесуэлой не является катастрофой для России, тогда как Иран представляет более серьезный вызов из-за более тесного, в том числе военного, сотрудничества. При этом Москва, вероятно, ограничится публичной поддержкой Тегерана, не имея ресурсов для активной помощи на фоне приоритета войны в Украине.

Как пишет Bloomberg, происходящее ставит под вопрос устойчивость других стратегических партнерств России и усиливает стремление Кремля добиться своих целей в Украине без уступок, что, в свою очередь, может осложнить попытки Дональда Трампа добиться мирного соглашения.

