В Украине новый министр обороны

Верховная Рада (парламент Украины – ред.) поддержала назначение первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на трансляцию заседания Рады 14 января.
Сообщается, что соответствующее решение в Раде поддержали 277 депутатов. Воздержались или не голосовали некоторые нардепы «Батькивщины», «Голоса» и 17 «слуг народа».
После решения Совета Федоров принял присягу министра обороны.
Отмечается, что Комитет Рады за день до голосования поддержал кандидатуру Федорова и рекомендовал голосовать за его назначение в Минобороны.
С трибуны парламента Федоров заявил, что главная гарантия безопасности для Украины – это ее силы обороны.
Он признал, что в Украине существует ряд проблем, которые мешают защитникам действовать эффективно. Федоров также сообщил, что планирует комплексный аудит системы ТЦК (территориальные центры комплектования, органы военного управления – ред.): «После мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».
Новый министр обороны Украины подчеркнул, что «сегодня нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой. Необходимы комплексные изменения».
По его словам, главная цель — изменить систему: «провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой».
Федоров заявил, что в ближайшее время планирует сделать «глубокий аудит Минобороны и ВСУ», чтобы «найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих».