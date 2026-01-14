В Украине новый министр обороны

Верховная Рада (парламент Украины – ред.) поддержала назначение первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на трансляцию заседания Рады 14 января.

Сообщается, что соответствующее решение в Раде поддержали 277 депутатов. Воздержались или не голосовали некоторые нардепы «Батькивщины», «Голоса» и 17 «слуг народа».

После решения Совета Федоров принял присягу министра обороны.

Отмечается, что Комитет Рады за день до голосования поддержал кандидатуру Федорова и рекомендовал голосовать за его назначение в Минобороны.

С трибуны парламента Федоров заявил, что главная гарантия безопасности для Украины – это ее силы обороны.

Он признал, что в Украине существует ряд проблем, которые мешают защитникам действовать эффективно. Федоров также сообщил, что планирует комплексный аудит системы ТЦК (территориальные центры комплектования, органы военного управления – ред.): «После мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».

Новый министр обороны Украины подчеркнул, что «сегодня нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой. Необходимы комплексные изменения».

По его словам, главная цель — изменить систему: «провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой».

Федоров заявил, что в ближайшее время планирует сделать «глубокий аудит Минобороны и ВСУ», чтобы «найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих».