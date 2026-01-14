USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Климатологи назвали самые жаркие годы

15:19 913

2025 год стал третьим самым жарким годом в истории наблюдений, при этом глобальная средняя температура поверхности в прошлом году превысила средний показатель доиндустриального периода на 1,47 градуса Цельсия.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) в составе Службы изменения климата («Коперник») опубликовал данные о температурных характеристиках 2025 года, сообщает «Анадолу».

Согласно этим данным, в 2025 году среднемировая температура поверхности составила 14,97 градуса Цельсия, что на 1,47 градуса Цельсия выше среднего значения доиндустриального периода. Таким образом, 2025 год занял третье место среди самых жарких лет в истории наблюдений по температуре поверхности суши.

За последние три года самыми жаркими в мировом масштабе стали 2024-й, 2023-й и 2025-й. Средняя глобальная температура за этот период была более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня (1850–1900).

По оценкам «Коперник», текущий долгосрочный уровень глобального потепления составляет примерно 1,4 градуса Цельсия выше доиндустриального среднего значения.

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2386
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9091
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2598
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1505
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2299
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1373
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2087
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2107
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5355

