Климатологи назвали самые жаркие годы

2025 год стал третьим самым жарким годом в истории наблюдений, при этом глобальная средняя температура поверхности в прошлом году превысила средний показатель доиндустриального периода на 1,47 градуса Цельсия.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) в составе Службы изменения климата («Коперник») опубликовал данные о температурных характеристиках 2025 года, сообщает «Анадолу».

Согласно этим данным, в 2025 году среднемировая температура поверхности составила 14,97 градуса Цельсия, что на 1,47 градуса Цельсия выше среднего значения доиндустриального периода. Таким образом, 2025 год занял третье место среди самых жарких лет в истории наблюдений по температуре поверхности суши.

За последние три года самыми жаркими в мировом масштабе стали 2024-й, 2023-й и 2025-й. Средняя глобальная температура за этот период была более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня (1850–1900).

По оценкам «Коперник», текущий долгосрочный уровень глобального потепления составляет примерно 1,4 градуса Цельсия выше доиндустриального среднего значения.