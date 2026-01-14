USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

В Эстонии открыли завод по производству боеприпасов

15:25 432

В Эстонии состоялась церемония, посвященная официальному запуску завода компании Nitrotol по выпуску и производству боеприпасов. Об этом 13 января сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, открытие завода стало важным этапом для страны, поскольку Эстония фактически вошла в число государств, самостоятельно производящих такие вооружения.

«Создавая такие производства, мы концентрируем в Эстонии ресурсы и знания, чтобы при необходимости обеспечить себя и в условиях кризиса», — приводит его слова портал Lõunaeestlane.

Помимо этого, компания Nitrotol планирует развернуть производство и в новом оборонном промышленном парке, строительство которого запланировано в районе Эрмисту и должно завершиться к 2027 году.

В сентябре прошлого года отмечалось, что Эстония выделит свыше €10 млрд на военные расходы в ближайшие четыре года. Кроме того, более половины суммы будет выделено на приобретение боеприпасов, военной техники и оборудования.

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2388
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9091
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2598
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1505
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2300
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1373
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2088
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2107
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5356

ЭТО ВАЖНО

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2388
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9091
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2598
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1505
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2300
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1373
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2088
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2107
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться