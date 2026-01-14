В Эстонии открыли завод по производству боеприпасов

В Эстонии состоялась церемония, посвященная официальному запуску завода компании Nitrotol по выпуску и производству боеприпасов. Об этом 13 января сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, открытие завода стало важным этапом для страны, поскольку Эстония фактически вошла в число государств, самостоятельно производящих такие вооружения.

«Создавая такие производства, мы концентрируем в Эстонии ресурсы и знания, чтобы при необходимости обеспечить себя и в условиях кризиса», — приводит его слова портал Lõunaeestlane.

Помимо этого, компания Nitrotol планирует развернуть производство и в новом оборонном промышленном парке, строительство которого запланировано в районе Эрмисту и должно завершиться к 2027 году.

В сентябре прошлого года отмечалось, что Эстония выделит свыше €10 млрд на военные расходы в ближайшие четыре года. Кроме того, более половины суммы будет выделено на приобретение боеприпасов, военной техники и оборудования.