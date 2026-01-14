Анемия бьет по памяти и вниманию

Анемия - или малокровие - (патологическое снижение гемоглобина в клетках крови – ред.) в некоторых случаях может вызывать проблемы с памятью и вниманием. Об этом в эфире программы, транслировавшейся на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, сказал специалист-эксперт Минздрава, терапевт Нахид Магеррамов.
По его словам, при анемии количество гемоглобина в крови снижается, что уменьшает объем кислорода, доставляемого к тканям: «Мозг особенно чувствителен к недостатку кислорода. Поэтому у пациентов могут наблюдаться рассеянность внимания, ощущение забывчивости. Вероятность более быстрого наступления умственной усталости возрастает. В результате снижается работоспособность и способность к концентрации».
Специалист отметил, что особенно тесно с этими симптомами связана железодефицитная анемия: «При анемии, вызванной дефицитом витамина B12, проблемы с памятью проявляются более ярко. Дефицит фолиевой кислоты также влияет на функции нервной системы. Однако не стоит все проблемы с памятью связывать исключительно с анемией. Стресс и психологическое напряжение тоже могут вызывать похожие симптомы».
Н.Магеррамов добавил, что нарушения сна также могут приводить к ослаблению памяти: «Необходимо учитывать и заболевания щитовидной железы. Поэтому при жалобах на проблемы с памятью крайне важно сдать анализы крови и пройти дополнительные обследования».
Магеррамов отметил, что при анемии может наблюдаться бледность лица, кожных покровов. По его словам, это связано со снижением уровня гемоглобина в крови: «Когда гемоглобин снижается, розоватый оттенок кожи ослабевает. Бледность особенно заметна на коже лица. Она хорошо проявляется на деснах и на внутренней поверхности век. Однако бледность лица не всегда означает анемию. У некоторых людей кожа от природы светлая».
Кроме того, эксперт отметил, что усталость также влияет на цвет лица. «Стресс и волнение могут вызывать бледность. Снижение артериального давления тоже меняет цвет лица. Реакции вегетативной нервной системы способны вызывать бледность. Даже освещение в помещении может сделать человека визуально бледнее. Поэтому ставить диагноз «анемия» только на основании внешнего вида неправильно. Анемия должна подтверждаться исключительно лабораторным анализом крови», - подытожил Магеррамов.