Анемия бьет по памяти и вниманию

Анемия - или малокровие - (патологическое снижение гемоглобина в клетках крови – ред.) в некоторых случаях может вызывать проблемы с памятью и вниманием. Об этом в эфире программы, транслировавшейся на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, сказал специалист-эксперт Минздрава, терапевт Нахид Магеррамов.

По его словам, при анемии количество гемоглобина в крови снижается, что уменьшает объем кислорода, доставляемого к тканям: «Мозг особенно чувствителен к недостатку кислорода. Поэтому у пациентов могут наблюдаться рассеянность внимания, ощущение забывчивости. Вероятность более быстрого наступления умственной усталости возрастает. В результате снижается работоспособность и способность к концентрации».

Специалист отметил, что особенно тесно с этими симптомами связана железодефицитная анемия: «При анемии, вызванной дефицитом витамина B12, проблемы с памятью проявляются более ярко. Дефицит фолиевой кислоты также влияет на функции нервной системы. Однако не стоит все проблемы с памятью связывать исключительно с анемией. Стресс и психологическое напряжение тоже могут вызывать похожие симптомы».

Н.Магеррамов добавил, что нарушения сна также могут приводить к ослаблению памяти: «Необходимо учитывать и заболевания щитовидной железы. Поэтому при жалобах на проблемы с памятью крайне важно сдать анализы крови и пройти дополнительные обследования».