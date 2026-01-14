Лавров: У Москвы и Тегерана треугольника быть не может

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что третья сторона не может повлиять на характер отношений Москвы и Тегерана.

«Не думаю, что какая-либо третья сторона может изменить принципиальный характер отношений между Москвой и Тегераном. Этот характер опирается на договоренности, которые были достигнуты между президентами Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Он отвечает интересам двух государств, двух народов», – заявил Лавров, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

По его словам, применение США нечистоплотных и дискриминационных санкционных методов в отношении Ирана отражает последовательное ухудшение конкурентных позиций Вашингтона.

«Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентные позиции Соединенных Штатов последовательно ухудшаются», – пояснил российский министр.

Лавров отметил, что действия США, игнорирующие ранее продвигаемые ими нормы глобализации и последующий отказ от собственных принципов, вызывают сомнения в надежности американских коллег, когда они поступают таким образом.

Говоря о российско-американском диалоге, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва открыта к контактам со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По его словам, интерес с их стороны будет встречен РФ с пониманием.

«Все предыдущие встречи со специальным посланником президента (США Дональда) Трампа господином Уиткоффом, и в последнее время к нему подключился господин Кушнер, все эти встречи были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин, потому что иначе никакого устойчивого, долгосрочного мира ожидать не приходится», – отметил Лавров.

По мнению министра, США хотят пресечь любые поползновения по втягиванию Украины в НАТО.

«Из наших предыдущих контактов с США, начиная с саммита в Анкоридже и в ходе последовавших контактов по линии Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, мы видим, что США понимают нереалистичность такого сценария, и они хотят пресечь любые поползновения в том, что касается втягивания Украины в НАТО», – сказал министр.

Лавров также указал, что российской стороне было бы интересно услышать о впечатлениях представителей США от встречи в Париже с так называемой «коалицией желающих» из Европы.

«Если речь идет о переговорах, как я упомянул, они состоялись в Париже между коалицией жаждущих, или как она называется, с участием (президента Украины Владимира) Зеленского и с приглашением Уиткоффа и Кушнера, они выпустили свой итоговый документ, вернее (это) такая декларация о намерениях, я бы так сказал, к которому не присоединились Соединенные Штаты. И какой-либо конкретной информации о том, что там на самом деле было и что стоит за этим декларативным документом, мы пока не знаем. Так что если наши американские коллеги заинтересованы нас пробрифинговать о своих впечатлениях, то, конечно, это представляет для нас интерес», – отметил министр.

Он добавил, что российско-американские контакты по украинской тематике «опираются на прочную основу переговоров» на Аляске.