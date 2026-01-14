USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Захваченный США российский танкер появился у Шотландии

16:02 737

Захваченный на прошлой неделе Береговой охраной США российский нефтяной танкер «Маринера» (ранее Bella 1) прибыл к берегам Шотландии и в настоящее время находится в районе залива Мори-Ферт на северо-востоке страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Танкер прибыл к берегам Шотландии 13 января для пополнения запасов продовольствия, после чего «продолжит свой путь», сообщил представитель правительства Великобритании. При этом он отметил, что британские власти не участвуют напрямую в обеспечении экипажа судна припасами.

Британское специализированное издание Navy Lookout, освещающее военно-морскую тематику, сообщает, что российский танкер по-прежнему следует в сопровождении корабля Береговой охраны США USCG Munro.

Ранее в Минобороны Великобритании подтвердили, что в американской операции у берегов Венесуэлы по захвату танкера «Маринера», который в конце прошлого года перешел под российский флаг, были задействованы танкер королевского вспомогательного флота Tideforce и Королевские военно-воздушные силы. Министр обороны Джон Хили пояснил, что британские ВМС внесли свой вклад в общие усилия по противодействию обходу санкций.

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2399
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9092
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2608
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1506
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2309
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1378
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2089
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2109
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5360

