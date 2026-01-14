Захваченный США российский танкер появился у Шотландии

Захваченный на прошлой неделе Береговой охраной США российский нефтяной танкер «Маринера» (ранее Bella 1) прибыл к берегам Шотландии и в настоящее время находится в районе залива Мори-Ферт на северо-востоке страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Танкер прибыл к берегам Шотландии 13 января для пополнения запасов продовольствия, после чего «продолжит свой путь», сообщил представитель правительства Великобритании. При этом он отметил, что британские власти не участвуют напрямую в обеспечении экипажа судна припасами.

Британское специализированное издание Navy Lookout, освещающее военно-морскую тематику, сообщает, что российский танкер по-прежнему следует в сопровождении корабля Береговой охраны США USCG Munro.

Ранее в Минобороны Великобритании подтвердили, что в американской операции у берегов Венесуэлы по захвату танкера «Маринера», который в конце прошлого года перешел под российский флаг, были задействованы танкер королевского вспомогательного флота Tideforce и Королевские военно-воздушные силы. Министр обороны Джон Хили пояснил, что британские ВМС внесли свой вклад в общие усилия по противодействию обходу санкций.