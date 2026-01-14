Еврокомиссия обнародовала план по Украине

Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит от Евросоюза на обеспечение ее финансовых и военных потребностей в ближайшие два года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила планы Еврокомиссии по предоставлению Украине 90 млрд евро помощи в 2026 и 2027 годах.

«Мы все хотим мира для Украины, а для этого Украина должна быть в позиции силы. Именно поэтому осенью мы пришли к согласию, что обеспечим покрытие финансовых потребностей Украины – как военных, так и бюджетных – на 2026 и 2027 годы. Соответственно, в декабре Европейский совет согласился поддержать Украину стабильным и предсказуемым финансированием. И сегодня утром в комиссии мы приняли законодательное предложение во исполнение этой договоренности. Мы предоставим Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы», – сообщила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что предоставление средств будет осуществляться «в рамках усиленного сотрудничества (enhanced cooperation), то есть при участии 24 из 27 государств-членов».

«Это предложение предусматривает распределение 90 млрд евро на две части. Одна треть, то есть 30 млрд евро, пойдет на бюджетную поддержку. Две трети от 90 млрд – на военную поддержку, что составляет 60 млрд евро», – рассказала президент Еврокомиссии.