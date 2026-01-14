USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Еврокомиссия обнародовала план по Украине

на что пойдут 90 миллиардов
16:20 471

Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит от Евросоюза на обеспечение ее финансовых и военных потребностей в ближайшие два года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила планы Еврокомиссии по предоставлению Украине 90 млрд евро помощи в 2026 и 2027 годах.

«Мы все хотим мира для Украины, а для этого Украина должна быть в позиции силы. Именно поэтому осенью мы пришли к согласию, что обеспечим покрытие финансовых потребностей Украины – как военных, так и бюджетных – на 2026 и 2027 годы. Соответственно, в декабре Европейский совет согласился поддержать Украину стабильным и предсказуемым финансированием. И сегодня утром в комиссии мы приняли законодательное предложение во исполнение этой договоренности. Мы предоставим Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы», – сообщила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что предоставление средств будет осуществляться «в рамках усиленного сотрудничества (enhanced cooperation), то есть при участии 24 из 27 государств-членов».

«Это предложение предусматривает распределение 90 млрд евро на две части. Одна треть, то есть 30 млрд евро, пойдет на бюджетную поддержку. Две трети от 90 млрд – на военную поддержку, что составляет 60 млрд евро», – рассказала президент Еврокомиссии.

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2400
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9092
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2609
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1507
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2310
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1378
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2089
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2112
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5360

ЭТО ВАЖНО

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2400
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9092
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2609
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1507
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2310
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1378
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2089
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2112
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5360
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться