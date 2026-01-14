Азербайджан передал Армении Хачатряна, Давтяна и других

Вагиф Хачатрян, обвиняемый в участии в геноциде, совершенном в селе Мешали Ходжалинского района в годы Первой Карабах ской войны, был приговорен Ясамальским районным судом к 15 годам лишения свободы. В конце декабря прошлого года сообщалось, что он госпитализирован в тяжелом состоянии.

По его словам, передача прошла на мосту Хакари, после чего они прибыли на территорию Армении.

Давид Давтян и Геворк Суджян 28 июля 2021 года решением бакинского суда были приговорены к 15 годам тюрьмы. После завершения срока заключения их должны были выдворить за пределы Азербайджана.

Согласно обвинению, Давтян и Суджян, будучи в предварительном сговоре, незаконно пересекли границу Азербайджана и предприняли шпионские действия - собирали информацию военного характера и передавали ее спецслужбам Армении.

Виген Эулджекджян в 2020 году был привлечен к уголовной ответственности по возбужденному в СГБ уголовному делу по статьям 114.3 (наемничество), 214.2.1 и 214.2.3 (терроризм), 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР. Приговором Бакинского военного суда Эулджекджян был лишен свободы на 20 лет. В приговоре указано, что он должен отбыть первые 5 лет наказания в тюрьме, а остальные 15 лет - в исправительном учреждении строгого режима.

СНБ Армении заявила, что передача азербайджанской стороной лиц армянской национальности стала результатом установления мира между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

По предварительным данным, у троих возвращенных армян нет проблем со здоровьем, они направляются в Ереван, отметил Пашинян. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна предварительно оценивается как удовлетворительное, отметил армянский премьер в соцсетях.