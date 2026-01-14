70 стран без виз: Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов

Азербайджан поднялся на три позиции и занял 67-е место в мировом перечне паспортов, при этом граждане республики могут без виз посещать 70 стран, следует из обновленного рейтинга паспортов Henley & Partners.

Сингапур вновь подтвердил статус обладателя самого сильного паспорта в мире: его граждане могут въезжать без визы или получать визу по прибытии в 192 страны из 227, включенных в исследование.