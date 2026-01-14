70 стран без виз: Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов

Азербайджан поднялся на три позиции и занял 67-е место в мировом перечне паспортов, при этом граждане республики могут без виз посещать 70 стран, следует из обновленного рейтинга паспортов Henley & Partners.
Сингапур вновь подтвердил статус обладателя самого сильного паспорта в мире: его граждане могут въезжать без визы или получать визу по прибытии в 192 страны из 227, включенных в исследование.
Рейтинг замыкают Ирак, паспорт которого позволяет безвизовый въезд в 29 государств, Сирия с 26 такими направлениями и Афганистан, гражданам которого доступны лишь 24 страны без предварительного оформления визы.
Среди постсоветских государств Азербайджан занимает седьмую позицию, уступая Украине (30-е место, 143 страны без визы), Грузии (42-е место, 122), Молдове (44-е место, 120), России (46-е место, 113), Беларуси (60-е место, 79) и Казахстану (61-е место, 78). В то же время Азербайджан опережает Армению (71-е место, 66 стран без визы), Кыргызстан и Узбекистан (75-е место, 61), Таджикистан (81-е место, 54) и Туркменистан (87-е место, 47).
Паспортный индекс Henley считается одним из наиболее авторитетных международных рейтингов, оценивающих свободу передвижения по числу стран, доступных для посещения без предварительной визы. Он охватывает 199 паспортов и 227 туристических направлений, предоставляя комплексную картину глобальной мобильности.