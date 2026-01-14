USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

70 стран без виз: Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов

16:29 756

Азербайджан поднялся на три позиции и занял 67-е место в мировом перечне паспортов, при этом граждане республики могут без виз посещать 70 стран, следует из обновленного рейтинга паспортов Henley & Partners.

Сингапур вновь подтвердил статус обладателя самого сильного паспорта в мире: его граждане могут въезжать без визы или получать визу по прибытии в 192 страны из 227, включенных в исследование.

Рейтинг замыкают Ирак, паспорт которого позволяет безвизовый въезд в 29 государств, Сирия с 26 такими направлениями и Афганистан, гражданам которого доступны лишь 24 страны без предварительного оформления визы.

Среди постсоветских государств Азербайджан занимает седьмую позицию, уступая Украине (30-е место, 143 страны без визы), Грузии (42-е место, 122), Молдове (44-е место, 120), России (46-е место, 113), Беларуси (60-е место, 79) и Казахстану (61-е место, 78). В то же время Азербайджан опережает Армению (71-е место, 66 стран без визы), Кыргызстан и Узбекистан (75-е место, 61), Таджикистан (81-е место, 54) и Туркменистан (87-е место, 47).

Паспортный индекс Henley считается одним из наиболее авторитетных международных рейтингов, оценивающих свободу передвижения по числу стран, доступных для посещения без предварительной визы. Он охватывает 199 паспортов и 227 туристических направлений, предоставляя комплексную картину глобальной мобильности.

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2404
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9094
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2610
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1509
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2313
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1379
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2089
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2113
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2546
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5363
