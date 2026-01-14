USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Палки в колеса амбициям Трампа

16:35 560

В Сенате США представили законопроект, который запрещает военным американской армии оккупацию любых территорий союзников по НАТО. Речь идет в первую очередь о Гренландии, на которую «положила глаз» администрация президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

Законопроект запрещает Пентагону и Государственному департаменту США использовать государственное финансирование, которое выделяет Конгресс, для «блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций против территории государства-члена НАТО или иного установления контроля над ней».

Авторы документа - сенатор от Демократической партии Джин Шахин и сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски. Сам законопроект появился на фоне того, что сенаторы от обеих партий выразили обеспокоенность из-за желания Трампа установить контроль над Гренландией.

«Наши союзники по НАТО — это то, что отличает Соединенные Штаты от наших противников. Сама мысль о том, что Америка использует наши огромные ресурсы против наших союзников, вызывает глубокое беспокойство и должна быть полностью отклонена Конгрессом в законодательном порядке», - отметила Мурковски.

При этом законодательное противодействие посягательствам Трампа готовится не только в Сенате. В Палате представителей Конгресса США аналогичный законопроект внесла 12 января двухпартийная группа во главе с конгрессменом от демократов Биллом Китингом.

