Во сколько Трампу обойдется покупка Гренландии?

Потенциальная сделка по приобретению Гренландии может обойтись Соединенным Штатам примерно в $700 млрд, если президенту США Дональду Трампу удастся договориться о покупке острова, сообщил телеканал NBC.

Согласно источникам телеканала, знакомым с планами администрации Трампа, к оценке возможности покупки Гренландии привлекались «ученые специалисты и бывшие американские чиновники». Они отметили, что США рассматривают приобретение острова как способ создания «стратегического буфера в Арктике против главных противников Америки».

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Уже во время первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года заявил, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее ставил под сомнение право Дании на контроль над Гренландией, утверждая, что территория должна войти в состав США. Позднее Трамп пояснил, что оборона Гренландии «состоит из двух упряжек», и утверждал, что Россия или Китай якобы могут «захватить» остров, если США этого не сделают.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Копенгаген, помимо обязательств по НАТО, подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за оборону острова от возможной агрессии.

