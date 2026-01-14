USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

В Берлине сорвали флаг Ирана со здания посольства

16:56 212

В Берлине задержали двух мужчин, которых подозревают в том, что они во время митинга в знак солидарности с протестующими в Иране сорвали иранский флаг со здания посольства исламской республики в ФРГ. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции.

По данным правоохранителей, во вторник вечером во время протестной акции мужчины перелезли через забор вокруг посольского комплекса в юго-западной части Берлина.

В полиции добавили, что во время митинга демонстранты, многие из которых размахивали историческим иранским флагом, использовавшимся до революции 1979 года, отвлекли внимание охранников, охранявших комплекс, что позволило двум мужчинам, как утверждается, перелезть через забор.

Они пытались поднять два исторических флага Ирана после того, как сняли действующий иранский флаг, но им это не удалось.

Охранники посольства применили перцовый спрей, чтобы заставить их уйти. Полиция задержала двух мужчин, 28 и 33 лет, возле территории посольства.

По словам полиции, начато расследование в отношении шести человек, подозреваемых в повреждении имущества, незаконном проникновении и осквернении национальных символов. 

Митинг у иранского посольства в Берлине является одним из многих, которые состоялись в последние дни по всей Европе с целью осуждения жестокого подавления иранских протестующих.

Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 2412
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9095
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 2612
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7056
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1512
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 2317
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
Оставят ли жителей незаконных построек на произвол судьбы?
15:06 1381
Россияне оснащают дроны Starlink
Россияне оснащают дроны Starlink
14:10 2090
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
Пашинян об азербайджанском бензине, границе и торговле с Азербайджаном
13:59 2114
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов»
Обыски у Тимошенко: депутат заявила о «зачистке конкурентов» добавлено видео; обновлено
13:28 2548
Иран взволновал коридор в Нахчыван
Иран взволновал коридор в Нахчыван видео; обновлено 14:31
14:31 5368

