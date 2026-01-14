В Берлине сорвали флаг Ирана со здания посольства

В Берлине задержали двух мужчин, которых подозревают в том, что они во время митинга в знак солидарности с протестующими в Иране сорвали иранский флаг со здания посольства исламской республики в ФРГ. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции.

По данным правоохранителей, во вторник вечером во время протестной акции мужчины перелезли через забор вокруг посольского комплекса в юго-западной части Берлина.

В полиции добавили, что во время митинга демонстранты, многие из которых размахивали историческим иранским флагом, использовавшимся до революции 1979 года, отвлекли внимание охранников, охранявших комплекс, что позволило двум мужчинам, как утверждается, перелезть через забор.

Они пытались поднять два исторических флага Ирана после того, как сняли действующий иранский флаг, но им это не удалось.

Охранники посольства применили перцовый спрей, чтобы заставить их уйти. Полиция задержала двух мужчин, 28 и 33 лет, возле территории посольства.

По словам полиции, начато расследование в отношении шести человек, подозреваемых в повреждении имущества, незаконном проникновении и осквернении национальных символов.

Митинг у иранского посольства в Берлине является одним из многих, которые состоялись в последние дни по всей Европе с целью осуждения жестокого подавления иранских протестующих.