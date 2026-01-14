USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Украинские ПВО получат «зоркое око»

17:11

Правительство Испании одобрило соглашение, которое позволяет заключить контракт на производство и поставку Украине тактического радара дальнего действия Lanza LTR-25, а также его логистическую поддержку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Испании.

Соглашение предусматривает изготовление и поставку радара Lanza LTR-25 производства компании Indra вместе с его логистической поддержкой, что должно способствовать усилиям союзников по поддержке Украины путем укрепления ее оборонных возможностей в сфере противовоздушной обороны.

Ориентировочная стоимость соглашения составляет 37 млн евро. Оно будет действовать с момента его заключения до 31 декабря 2026 года без возможности продления.

Lanza LTR-25 — это мобильная трехкоординатная радиолокационная станция, способная работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Основное преимущество системы заключается в возможности обнаруживать и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражающей поверхностью, в частности, беспилотники и крылатые ракеты.

Станцию легко транспортируют самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.

Дальность обнаружения воздушных целей для этой установки составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.

«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
19:03 20
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 3151
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 1864
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 1887
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 748
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 3960
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9712
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3471
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7306
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1857
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 3238

