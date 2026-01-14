США готовятся к войне с Ираном? В Катаре открыт центр ПВО

США уже много лет пытаются углубить сотрудничество в области ПВО со своими региональными партнерами против угроз Ирана: данная стратегия получила название «Ближневосточная НАТО». Однако аналитики и официальные лица в регионе отмечают, что сентябрьская атака Израиля в Дохе против переговорщиков ХАМАС ослабила позиции США как гаранта региональной безопасности.

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что новый центр является «значительным шагом» в координации систем ПВО США. Согласно заявлению, опубликованному во вторник, в военном объекте в Катаре присутствуют специалисты из 17 стран.

США и Катар объявили об открытии нового координационного центра на авиабазе Эль‑Удейд, расположенной в 40 километрах от столицы Дохи, для координации систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Газета The Wall Street Journal писала, что президент Дональд Трамп якобы был осведомлен об израильской атаке и дал разрешение на ракетный удар по Дохе. Администрация Трампа отрицала, что знала о нападении заранее, подчеркнув, что столица Катара является местом размещения крупнейшей американской военной базы на Ближнем Востоке — Эль‑Удейд.

После израильской атаки Катар потребовал от США дополнительных гарантий безопасности. В ответ Трамп подписал президентский указ, в котором нападение на богатое запасами газа государство Персидского залива приравнивается к нападению на США. По мнению экспертов, наличие нового координационного центра противовоздушной обороны в Дохе показывает критическую важность Катара для Вашингтона.

Эксперты отмечают, что создание нового центра координации противовоздушной обороны в Катаре произошло в тот момент, когда США рассматривают возможные военные удары по Тегерану на фоне усиливающихся протестов в Иране. Во вторник Трамп призвал протестующих «захватывать государственные учреждения» и написал в соцсетях: «ПОМОЩЬ В ПУТИ». Катар же может оказаться в самом эпицентре потенциальной эскалации. Это единственная страна региона, которая может подвергнуться атакам как со стороны Израиля, так и Ирана.

В июне прошлого года Иран организовал атаки на авиабазу Эль‑Удейд в ответ на бомбардировку США его ядерных объектов. Официальные лица и аналитики расценили эти нападения главным образом как предупреждение США о необходимости покинуть базу. Доха и Тегеран владеют крупнейшими в мире месторождениями природного газа, и Катар неоднократно выступал посредником в переговорах между США и Ираном.

Однако большинство экспертов считают, что новый центр обороны создан именно для нейтрализации ракетных ударов из Ирана по региону в случае военного сценария. Ранее на базе Эль‑Удейд размещался израильский военный персонал, но после войны в Газе сообщалось, что израильские солдаты покинули катарскую базу. По данным западных СМИ, во время 12‑дневной войны США просили Катар и Саудовскую Аравию перехватить ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, однако Доха и Эр‑Рияд отказались.