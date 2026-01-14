Как формируется цена на азербайджанскую нефть?

«Нефть является сырьем, цена которого на мировых рынках меняется практически ежеминутно. В настоящее время у Азербайджана есть возможность выводить на рынок более одного танкера в сутки. Согласно данным Министерства энергетики, среднесуточный объем экспорта нефти (включая конденсат) составляет около 470 тысяч баррелей. Обычно для экспорта используются танкеры вместимостью 600 тысяч и примерно 1 млн баррелей. Именно поэтому в СМИ мы видим сообщения об экспорте азербайджанской нефти 4–5 раз в неделю. В реальности же под маркой Azeri Light продаются лишь небольшие объемы нефти, поставляемые на рынок через Супсу. Если сегодня наша нефть продается на 1 доллар дороже, это означает, что в среднем появляется возможность заработать больше 470 тысяч долларов», — отметил эксперт.

Государственный бюджет Азербайджана рассчитывается исходя из средней годовой экспортной цены нефти в 65 долларов за баррель, поэтому каждый баррель черного золота, проданный дороже этой отметки, приносит дополнительный доход стране. Об этом заявил глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан в интервью haqqin.az, рассказывая о механизмах формирования цен на азербайджанскую нефть.

По словам Шабана, хотя азербайджанская нефть присутствует на мировом рынке с 1998 года, ее цена не формируется на аукционах или биржах. Он подчеркнул, что наша нефть оценивается по так называемым «спотовым» ценам, то есть ее стоимость согласовывается напрямую между продавцом и покупателем на экспортных терминалах. Кроме того, на цену влияют текущие котировки на мировых биржах, а также соотношение спроса и предложения в терминале, где нефть продается и выгружается.

«В Азербайджане не существует официального органа, который публично объявляет цену экспортируемой нефти. Цены, используемые в СМИ, представляют собой информацию, «просачивающуюся» с рынка, поэтому источники, как правило, не указываются. В стране не публикуются даже среднемесячные цены экспортируемой нефти. Министерство финансов иногда обнародует полугодовые показатели, либо во время обсуждений бюджета в Милли Меджлисе публикуются средние экспортные цены за девять месяцев года. При этом СМИ в заголовках используют показатели, повышающие эмоциональный фон, и потому фокусируются не на реальной цене, влияющей на поступления в бюджет», — отметил экономист.

По словам Шабана, экспорт нефти из порта Джейхан в основном осуществляется на условиях FOB. Он подчеркнул, что по таким контрактам продавец передает нефть покупателю до момента ее загрузки на танкер, после чего его обязательства считаются выполненными.

Эксперт также добавил, что существует форма поставки на условиях CIF, при которой нефть доставляется в порт, указанный покупателем. По таким контрактам цена нефти выше, поскольку загрузка нефти на танкер, организация перевозки, страхование на период транспортировки, а также логистические расходы ложатся на продавца.

«Нефть, продаваемая на условиях CIF, стоит дороже, поскольку в цену закладываются маркетинговые и транспортные издержки. Биржевые котировки нефти, как правило, привязаны к условиям FOB, то есть к поставке до борта танкера в определенном пункте. Например, цена 71,75 доллара за баррель, опубликованная сегодня в СМИ, сформирована на условиях CIF. В то же время цена продажи по контрактам FOB составила 69,62 доллара за баррель. Разница составила 2,17 доллара за баррель», — отметил Шабан.

По его словам, при ознакомлении с годовыми отчетами и заключениями Государственного нефтяного фонда Азербайджана и Счетной палаты можно более точно увидеть так называемую «чистую» среднюю экспортную цену.

«Если нефть была продана по контракту FOB за 65 долларов, это не означает, что именно эта сумма поступает компании-налогоплательщику или в Нефтяной фонд. Это цена, выплачиваемая продавцу. Из этой суммы продавец оплачивает банковские комиссии и таможенные услуги, а оставшаяся часть и отражает реальную стоимость экспорта одного барреля нефти», — добавил Шабан.