Киев в сложнейшей ситуации с начала войны

В Киеве без теплоснабжения продолжают оставаться почти 500 многоквартирных домов, коммунальщики продолжают работы. Cитуация с электроснабжением в столице Украины «остается чрезвычайно сложной», заявил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

По словам Кличко, специалисты восстанавливают поврежденную инфраструктуру в тяжелых условиях, работы ведутся круглосуточно.

«Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны», — заключил мэр Киева.

Вместе с тем беспилотники атакуют Киевскую гидроэлектростанцию, пишут телеграм-каналы.

Ранее Кличко заявлял, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), страна даже не может защитить небо Киева.

Кличко заявил, что Украине срочно нужны дополнительные системы ПВО для отражения авиаударов.

В октябре 2025 года Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет. В частности, в сентябре уровень перехвата Украиной баллистических ракет рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. Причиной в том числе стала модернизация российского оружия. По данным FT, Россия добилась успехов в модернизации ракет «Искандер-М» и «Кинжал», которые теперь могут маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета.

9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут.